実力派漫才師が若者と大揉め？ お見送り芸人しんいちが真相明かす
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を12月19日（金）夜９時30分より放送した。
今回の放送では、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど振り返る「若手芸人ニュース」後半戦をお届け。 芸人界での流行や個人に起きた出来事など芸人たちの“裏ニュース”に精通する森田先生ならではの話題が連発した。
「囲碁将棋が横浜のお祭り営業で地元の若者と揉める」というニュースを紹介した森田先生は「今年、横浜市内で行われた夏祭りの営業に囲碁将棋とお見送り芸人しんいちの２組が出演した」と経緯を説明したうえで「囲碁将棋の“なぞなぞネタ”の途中で、しんいちが登場したことに最前列の若者が激怒」「『なぞなぞを続けろ』と囲碁将棋・根建と揉めた」と現場の混乱を明かす。生徒役で出演したピン芸人・お見送り芸人しんいちが当事者として補足する形で「屋外営業で持ち時間20〜30分ってキツいから。『乱入しましょうか？』『しんいち助かるよ』っていうのがあった」と当時のやりとりを明かし、“なぞなぞネタ”の３問目で舞台に乱入したと説明。「そしたら最前列の子が『しんいち下がれ！』『４問目！』って叫んだ」「（若者は）ネタで笑ってないんですよ。『クイズを出せ』『なぞなぞ出してくれ』って言った」と話し、まさかの理由に教室には笑いが。お見送り芸人しんいちは「めちゃくちゃ変な空気になりました」「警備員さんも３人くらい出てきた」と当日の異様な雰囲気を振り返り「３人でしゅんとして帰った。来年呼ばれるかわからない」と語った。
また、最近よく目にする“若手芸人の高級車購入”というトピックスの陰にあった“ほっこりニュース”も紹介。お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が約1000万円の『Audi Q5』、見取り図の盛山晋太郎が約2000万円の『メルセデス・ベンツ G-Class 』を購入したなど若手芸人の高級車購入という話題がたびたび注目を集めているのに対し「東京ホテイソン・ショーゴが113万円で買った軽自動車を13回払いで完済した」という対照的なニュースを発表。スタジオからは「いいニュース！」「ほっこりするわ〜」「ショーゴおめでとう！」と拍手が。
番組では、さらにディープな“芸人ニュース”も次々と紹介。「女性芸人の間で女性用風俗が大流行している」という実態や若手芸人やテレビ業界人の間で大流行している“ポーカー”についての独自考察など、森田先生から語られる“芸人界の裏側”にスタジオは笑いと困惑が入り混じる展開となった。本編は配信後７日間、無料で視聴可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
