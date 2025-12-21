「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発 / iPhoneを本気のカメラに変える【まとめ記事】
株式会社ロッテは、アル株式会社と共同でビックリマン悪魔VS天使シリーズの40周年を記念して開発した、生成AIサービス 「ビックリマンAI名刺メーカー」 を2025年12月16日(火)から40日間限定で提供を開始した。「ビックリマンAI名刺メーカー」では、ユーザーが自身の顔写真をアップロードすると、生成AIがビックリマンの世界観にあった形に変換する。さらに、変換した画像はビックリマンの公式キャラクターと一緒に配置することができ、一枚の名刺デザインとして生成される。
モバイル撮影機材の革新を続ける「Fotorgear」は、iPhoneをクラシックカメラのような操作感と外観へと変貌させる撮影システム「Fotorgear Retro DMF」の最新ラインナップを発表した。 既存のiPhone 15/16 Proシリーズに加え、次期「iPhone 17 Pro / Pro Max」対応モデルを新たに追加。さらに、プロ仕様の「75mmマクロレンズ」と「2X望遠レンズ」も同時リリースする。「Fotorgear Retro DMF」は、iPhoneの圧倒的な画質を最大限に引き出すために設計された、革新的な撮影ギア。 アルミ合金製の堅牢なフレーム、手に馴染むレザーの質感、そして物理シャッターボタンとダイヤル操作。これらを装着するだけで、iPhoneは単なるスマートフォンから、「撮る悦び」を感じられる本格的なカメラへと進化する。
■75mmマクロ＆2X望遠レンズも登場！本気のカメラに変える「Fotorgear Retro DMF」
■ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施
株式会社ミツモアは、設備・保守・リフォームといった現場業従事者を対象にしたデータ管理とAI（生成AI、ChatGPTなど）導入実態調査を実施した。現場業務におけるAI活用（生成AI・ChatGPTなど）への興味について質問したところ、57.3％が「興味がある」と回答した。一方、現場業務でAI活用が行えているかという質問で「活用できている」と回答したのは37.5％にとどまり、「AIを活用したいが現状ではできていない」というギャップをかかえている層が2割程度いることがわかった。
■収納＆持ち運びがしやすい！コンパクトなポータブルソーラーパネル『OWL-SLP10W-GY』
株式会社オウルテックは、太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できる10W出力のポータブルソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」を発売する。本体重量は約410gと非常に軽く、防災用品としての備えやアウトドアシーンにも活用できる小型ソーラーパネルだ。太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できるポータブルソーラーパネル充電器。アウトドアや災害時など電源が無い場所でも太陽光があれば使用できる。
■写真を芸術として創作した約24点の作品を展示！写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年1月19日(月)より写真展『アートの競演 2026寒晴(カンバレ)』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84で第163回目の展示として実施する一般公募展だ。
■【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる！「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発
