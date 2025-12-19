「ゲオの初売り 2026」が2026年1月1日より開催。中古の「ドンキーコング バナンザ」がお安く
ゲオホールディングスのゲオストアは、全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアにて「ゲオの初売り 2026」を開催する。期間は2026年1月1日より4日まで。
「ゲオの初売り 2026」は年始シーズンに合わせて実施される取り組みとなっており、中古のスマートフォンやタブレット、家電のセールを展開。ゲームは中古のアクション「ドンキーコング バナンザ」が4,928円や、レース「マリオカート8 デラックス」が3,278円になるなど、各種タイトルがセール価格で販売される。
また、店頭での販売価格が税込1,628円以下の中古ゲームソフトを3本以上まとめて購入すると半額になるキャンペーンも実施。さらに、ゲオ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンが行なわれ、こちらでPS5本体があたる。
「ゲオの初売り 2026」中古ゲーム対象タイトル
・Switch 2 ドンキーコング バナンザ 価格：4,928円
・Switch マリオカート8 デラックス 価格：3,278円
・Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 価格：4,378円
・PS5 モンスターハンターワイルズ 価格：1,958円
など
レンタルDVD100円祭＆初売り開催記念- ゲオ【GEO】 (@GEO_official) December 19, 2025
?フォロー＆リポストキャンペーン【第1回】?
1??@GEO_officialをフォロー
2??この投稿を1/4(日)までにリポスト
かに??やPS5が当たる??
レンタルDVD100円祭は12/27～3日間限定！
初売り2026は元旦から！中古スマホや中古ゲーム、4Kテレビがお年玉大特価????
