ゲオホールディングスのゲオストアは、全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアにて「ゲオの初売り 2026」を開催する。期間は2026年1月1日より4日まで。

「ゲオの初売り 2026」は年始シーズンに合わせて実施される取り組みとなっており、中古のスマートフォンやタブレット、家電のセールを展開。ゲームは中古のアクション「ドンキーコング バナンザ」が4,928円や、レース「マリオカート8 デラックス」が3,278円になるなど、各種タイトルがセール価格で販売される。

また、店頭での販売価格が税込1,628円以下の中古ゲームソフトを3本以上まとめて購入すると半額になるキャンペーンも実施。さらに、ゲオ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンが行なわれ、こちらでPS5本体があたる。

「ゲオの初売り 2026」中古ゲーム対象タイトル

・Switch 2 ドンキーコング バナンザ 価格：4,928円

・Switch マリオカート8 デラックス 価格：3,278円

・Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 価格：4,378円

・PS5 モンスターハンターワイルズ 価格：1,958円

など

