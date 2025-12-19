ドジャースに内野手として入団…2023年から投手へ

ドミニカ共和国出身の26歳、サウリン・ラオ投手が日本ハムと2年契約を結んだと、カブス地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」の元スペイン語実況を務めたマイク・ロドリゲス記者が伝えた。異色の経歴を持つ右腕の去就に注目される。

ロドリゲス記者は18日（日本時間19日）に自身のX（旧ツイッター）を更新。「私の情報筋によると、ドミニカ共和国出身の卓越した右腕、サウリン・ラオが日本ハムと2年契約で合意した」と伝えた。契約内容は2年目が球団オプションで、「総額は300万ドル（約4億5000万円）を超える見込み」という。

ラオは2015年の国際アマチュアFAでドジャースに入団。当時は内野手としてプレーしていた。2023年から投手に転向。翌2024年には3Aに昇格し、マイナーでは通算99登板、20先発して防御率3.46、奪三振率9.84をマーク。今季はマリナーズとナショナルズでプレーし、待望のメジャーデビューを果たした。8登板で1勝0敗、防御率4.91だった。

最速は95.8マイル（約154.2キロ）と決して速い部類ではないが、シンカーなどを駆使する技巧派。投球の半分近くがスライダーとなっている。（Full-Count編集部）