◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）

山本草太（ＭＩＸＩ）は１８日の公式練習で、順調な仕上がりを披露した。ショートプログラム（ＳＰ）の曲かけで４回転―３回転の連続トウループ、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半）を着氷した。「いい練習を積み重ねて来られた。練習と同じことをやるだけという気持ち。いつも通りやれたら」と抱負を語った。

今季は腰痛に苦しんできたが「もうバッチリ。シーズン中はケガなどがあったけど、この全日本には間に合わせることができた。あとは自分を信じて全て出しきるだけ」。自分に言い聞かせるように言葉に力を込めた。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪の代表争いは鍵山優真、佐藤駿に次ぐ３枠目が混戦模様だ。「ケガなどもあり出遅れた立場ではあるけど、この全日本までいい練習を積み重ねてきた。諦めるつもりはないし、まずは自分がやってきたことをこの舞台で出し切りたい。あまりあれこれ考えずに、やってきたことをそのまま出したい。もうやるだけかなと思っている」と強調した。