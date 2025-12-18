マクドナルドが、2026年に40周年を迎え、多くのファンを生み出している大人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションとなるキャンペーンを展開！

第1弾として、数量限定で販売される「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」の事前抽選の応募受付がスタートしています☆

マクドナルド「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーン第1弾「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」

価格：2,990円（税込）

スケジュール：

抽選販売応募期間（マクドナルド公式アプリ上にて）2025年12月18日(木)14:00〜2026年1月7日(水)23:59抽選結果発表期間（マクドナルド公式アプリ上にて）2026年1月15日(木)11:00~当選された方への販売（当選画面に記載された店舗にて）2026年1月19日（月）以降の各店営業開始（24時間営業店舗は5:00から）〜1月25日（日）の各店営業終了まで（24時間営業店舗は翌4:59まで）を予定

※上記販売期間内に来店・購入されない場合、当選は無効となります

※商業施設内の店舗は各施設営業時間に準じます。来店前に各店の営業時間状況を確認ください。なお、万が一販売期間が臨時休業となった場合の取扱いについては営業再開後に対象店舗に問合せください

※抽選応募時に【モバイルオーダーでお支払い】を選択した場合、お店での支払いは出来ません

※抽選応募時に選択された店舗でのみ購入・受け取りとなります

販売方法：マクドナルド公式アプリをダウンロード・ログインの上、事前抽選販売方法及び応募規約に同意し、事前抽選販売応募フォームより応募できます。当選された方を対象に、予め選択された店舗のうち当選画面に記載された店舗にて購入できます。

※スマートフォンのマクドナルド公式アプリからの事前抽選応募となるため、公式アプリのダウンロードが必要です

※事前抽選販売応募には、応募時にMyマクドナルドリワード50ポイントの保有が必要です（応募時点において50ポイントを保有していれば足り、応募後受付期間中に当該ポイントを継続して保有している必要はありません

※販売対象は抽選に当選された方のみとなります

※数量については一人1回限り、1セットまで抽選に応募できます

※応募完了後のキャンセルまたは変更は一切出来ません。当選後必ず購入される方のみ応募ください

※抽選販売は一部店舗では対象外となります

※支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択し応募された方は、当選確率がアップし、最大2口分の応募として受付されます。当選確率がアップしても、当選は一人1個までの購入分となります

1986年にシリーズ第一作目が発売されて以降多くのファンを虜にし続け、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」が、マクドナルドとコラボレーション！

その記念すべき“伝説のコラボ”第1弾は、初のグッズコラボとして5種類のスライムがセットになった「マクドナルド×ドラゴンクエストスライムinスライム」が登場します。

マクドナルドの人気キャラクターである「グリマス」や

「バーディ」

「ハンバーグラー」がスライムの形に変身し、

「ドラゴンクエスト」おなじみの「スライム」

「メタルスライム」と共にフィギュア5種類が1セットとなった、ここでしか出会えない大変魅力的なグッズです。

5種類すべてサイズが異なり、一番大きいものが通常のスライムで、大きいスライムを開けると中にはひとまわり小さい他のデザインのスライムが入っています。

計5種類をひとつずつ並べて飾ってもかわいらしく、またフィギュアとしてだけでなく小物入れとしても使えます☆

新TVCM：マクドナルド限定 伝説のスライム篇

放映開始日：2025年12月23日（火）※マクドナルド公式YouTubeでは、12月18日（木）より公開中

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

新TVCMとして「マクドナルド限定 伝説のスライム篇」を放送。

TVCMでは、旅をしている「グリマス」「バーディ」「ハンバーグラー」の目の前に「ドラゴンクエスト」のスライムがあらわれます。

そして、そのスライムの中から「グリマススライム」「バーディスライム」「ハンバーグラースライム」「メタルスライム」が次々と出現！

コラボレーションならではの、マクドナルド限定の伝説のスライムセットが登場することを伝える内容になっています。

スライムを開けると、中からスライムになったマクドナルドキャラクターたちが登場する、5ひきのスライムセット。

第2弾は「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションの世界観を“おいしさ”で届ける内容となっているため、続報に期待が高まります！

2025年12月18日より抽選予約がスタートしている、マクドナルド「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーン第1弾「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」の紹介でした☆

