メルセデス・ベンツ日本合同会社は、プレミアムSUV「GLE」とフラッグシップSUV「GLS」に、精悍なブラックアクセントが特徴の「Night Edition」を追加し、全国の正規販売店にて販売を開始した。

GLE Night Editionは洗練されたデザインとスポーティさを兼ね備え、GLS Night Editionは存在感あるエクステリアと充実した装備で上級モデルの魅力を高めている。いずれもISG搭載の直列6気筒ディーゼルを採用し、高性能と快適性を両立しているのが特徴だ。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

GLE 450 d（SUV／クーペ）およびGLS 450 dに新ラインアップ「Night Edition」を追加

・ 洗礼されたデザインにスポーティーな魅力を最大限引き出すGLEの追加モデル

・ フラッグシップSUVにふさわしい圧倒的な存在感と力強さを兼ね揃えた、GLSの新エントリーモデル

・ 従来モデル1の直列6気筒クリーンディーゼル＋ISG2の走行性能はそのままに、装備向上と魅力的な価格バランスを両立

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社： 千葉県千葉市）は､メルセデス・ベンツ GLE に「GLE 450 d 4MATIC Sports Night Edition (ISG)2 」、「GLE 450 d 4MATIC Coupé Sports Night Edition (ISG)2 」（以下、GLE Night Edition）を、メルセデス・ベンツ GLS に「GLS 450 d 4MATIC Night Edition (ISG)*2 」（以下、GLS Night Edition）を追加し、全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて本日より発売します。なお、GLE Night EditionおよびGLS Night Editionは、限定モデルではなく通常ラインアップとして設定されます。

*1: GLE 450 d 4MATIC Sports (ISG) 【MP202502】、GLE 450 d 4MATIC Coupé Sports (ISG) 【MP202502】、GLS 450 d 4MATIC (ISG) 【MP202502】

*2: ISG は Integrated Starter Generator の略称です。

「GLE」は、1998 年に誕生した「M クラス」の後継モデルとして進化を遂げ、SUV らしい力強さとスポーティネスを表現したエクステリアデザイン、上質感溢れる内装、オンロード、オフロードともに優れた走行性能を備えた「プレミアムSUV」です。2015年10月には名称を「GLE」に改め、Eクラスファミリーの SUVとしての位置づけを強化しています。

2025 年6月には、GLE 450 d (SUV/クーペ)の追加モデルとして、装備を厳選し戦略的価格を実現した「GLE Core」を追加し、お客様の多様なニーズに応えるラインアップを展開しています。

「GLS」は、メルセデス・ベンツのSUVを表す「GL」に車格を表す「S」が付くその名のとおり、大人7名が3列でゆったりと乗車できるゆとりあるボディサイズに、SUVらしい優れた走行性能を備えています。現行モデルは2023年12月に登場し、上質で高いプレステージ性を持つメルセデス・ベンツの上級SUVとしてラインアップされています。

「GLE Night Edition 」の主な特長

「GLE Core」が、GLEのコアバリューを残しながら戦略的価格を実現した一方で、「GLE Night Edition」は、ブラックアクセントを施したスタイリッシュな装備を標準設定とし、より洗練されたデザインを重視されるお客様に向けたモデルです。

ナイトパッケージの採用により、ドアミラー、 ルーフレール*3、フロントリップ、リアバンパーをブラック仕上げ、ドアハンドル上部はダーククロームで全体を引き締めます。

また、黒を基調とした22インチAMGアルミホイールが存在感のある足元を演出します。

インテリアでは、シート素材に「本革/ナッパレザー[ブラック]」を採用し、アンスラサイトオークウッドインテリアトリムや本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）と共に、上質で統一感のある室内に仕上げています。従来どおり、AIRMATICサスペンションとアダプティブダンピングシステムを標準装備し、路面や走行状況に応じて減衰力を自動最適化します。さらに、走行安定性と快適性を高める「E-ACTIVE BODY CONTROLパッケージ」も有償オプションとして選択可能です。

*3: GLE Night Edition（SUV）のみ

従来モデル*4から追加となった装備は以下の通りです。

*4: GLE 450 d 4MATIC Sports (ISG) 【MP202502】、GLE 450 d 4MATIC Coupé Sports (ISG) 【MP202502】

追加標準装備・ナイトパッケージ・22インチAMGアルミホイール・イルミネーテッドステップカバー（ブラック）

GLE Night Edition（SUV／クーペ）

※画像は欧州仕様車

「GLS Night Edition」の主な特長

GLSのベースモデル「GLS 450 d 4MATIC (ISG)」の名称を「Night Edition」 に改め、さらなる装備の充実と、フラッグシップSUVにふさわしいエクスクルーシブなスタイルを実現しました。標準ホイールは、20インチホイールから23インチAMGアルミホイールへ大径化し、より重厚感ある足元を強調。さらにAMGラインエクステリアと、フロントグリルもダーククロームに変更されるナイトパッケージを標準化し、より存在感のあるエクステリアになりました。

インテリアは、肌触りの滑らかな本革（ナッパレザー）を贅沢に用い、アンスラサイトオークウッドトリムや本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）と組み合わせ、スポーティーさと品格を感じさせる空間を演出します。

エクステリアカラーは、ナイトパッケージにより施されたブラックアクセントとの調和が美しい「オブシディアンブラック（メタリック）」、「MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）」*5、「MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）」5 の3色から選択可能です。

*5: 有償オプション

従来モデル*6から追加となった装備は以下の通りです。

*6: GLS 450 d 4MATIC (ISG) 【MP202502】

追加標準装備・本革（ナッパレザー）・23インチAMGアルミホイール・AMGラインエクステリア・アンスラサイトオークウッドインテリアトリム・イルミネーテッドステップカバー（ブラック）・ナイトパッケージ・ノイズ軽減タイヤ・本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）

GLS Night Edition

※画像は欧州仕様車

追加ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

GLE

モデル MP*7 ステアリング パワートレイン メーカー 希望小売価格*8

（ ）内は消費税抜き車両本体価格 GLE 450 d 4MATIC

Sports Night Edition (ISG) 202601 右 3.0L、直列6気筒

直噴ディーゼルターボ \14,820,000 （\13,472,728） GLE 450 d 4MATIC

Coupé Sports

Night Edition (ISG) 3.0L、直列6気筒

直噴ディーゼルターボ \15,180,000 （\ 13,800,000）

GLS

モデル MP*7 ステアリング パワートレイン メーカー 希望小売価格*8

（ ）内は消費税抜き車両本体価格 GLS 450 d 4MATIC

Night Edition (ISG) 202601 右 3.0L、直列6気筒

直噴ディーゼルターボ \15,340,000 （\13,945,455）

*7: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*8: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、「GLE Night Edition」、「GLS Night Edition」には、新車購入から 3年間、一般保証修理／定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）／24 時間ツーリングサポート／地図データ更新*9が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム 「メルセデス・ケア」が適用されます。 さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*10 」をご用意しています。

*9 : 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

*10: 新車登録日から 59 か月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km到達時のいずれか早い時点

で終了となります。

「GLE Night Edition」、「GLS Night Edition」その他の特長

パワートレイン

3モデルとも、3リッター直列6気筒ディーゼルエンジン「OM656M」を搭載しています。

最高出力は270kW（367PS）、最大トルク 750N・mと、余裕を感じさせるパフォーマンスを発揮します。

いずれのモデルにも、ISG （Integrated Starter Generator）の技術が組み合わされ、最大15kWの追加出力と200N・mの追加トルクでディーゼルエンジンをサポートします。

ISG はエンジンとトランスミッションの間に配置された電気モーターで、オルタネーターとスターターの機能も兼ねています。この電気モーターと「48V 電気システム」により、従来のハイブリッド車のような回生ブレーキによる発電を行い、約 1kWh の容量のリチウムイオンバッテリーに充電します。

エンジンが低回転時には、その電力を利用して動力補助を行うことで、高い効率性と、力強い加速を実現します。スターターが高出力な電気モーターとなることで、エンジン始動時の振動を抑え、エンジンスタートおよびアイドリングストップの際の再スタートの快適性を向上しました。

また、アイドリング時には、電気モーターの充電電流を調整することで、エンジン回転数を低回転で安定的に保つことを可能にし、効率性、快適性および静粛性に寄与します。さらに、このモーターはシフトチェンジ時にも使用され、エンジンが理想的回転数に達するまでの時間を最小限に抑えるためのアシストも行います。これによりシフトチェンジに必要な時間が短縮され、スムーズでタイムラグの少ないシフトチェンジを実現します。

MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）*11

「GLE Night Edition」、「GLS Night Edition」では、対話型インフォテインメントシステム「MBUX」が利用可能です。ボイスコントロールは「Hi, Mercedes」をキーワードとして起動します。音声認識機能は多くのインフォテインメント機能（目的地入力、電話通話、音楽選択、気象情報）に加え、クライメートコントロール、各種ヒーター、照明など多様な機能にも対応しています。

また、音声認識だけではなく、タッチスクリーン、ステアリングホイールにあるタッチコントロールボタンでも様々な操作をすることができ、ドライバーの好みや運転状況に応じて使い分けることが可能です。

*11: サービスをご利用いただくには、Mercedes me ID と Mercedes-Benz デジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社