ドジャース・山本由伸投手は17日、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック出場へ意欲を見せた。日本プロスポーツ大賞を初受賞し、都内ホテルで行われた授賞式に出席。その後の囲み取材ではWBC出場へ意欲を燃やした。

ワールドシリーズMVP男が侍ジャパンの世界一連覇へ右腕を振るのか――。焦点は11月初旬までフル回転した激闘の疲れだが、山本は”問題なし”を強調した。

「練習も始めてますけど、順調にいけばプレーできると思いますし。今はまだ決まったことは何もなくて。今シーズンもたくさん投げたので。いつも通りに調子が上がっていく中でプレーできると思います」

WBCが行われる3月は例年オープン戦が行われる時期。先発投手は3月末のシーズン開幕へ向けて、球数を増やす時期だ。

「11月はゆっくり過ごせましたし、また練習も無事再開できて。えーはい、頑張っています」

移籍2年目の今季は30試合登板で12勝8敗、防御率2.49。チームで唯一先発ローテーションを守った。ワールドシリーズでは3勝を挙げて世界一連覇へ導いた。

「毎年、自分の中で最高のシーズンを更新していけたら一番いいなと思います。今年もたくさん、いろんなことを経験できましたし、自分自身の成長もたくさん感じられたので。ますます成長した姿をファンの皆さまにお見せできるように全力で頑張りたいと思います」

来季も躍動が期待できるシーズンとなりそうだ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）