くっきー！、ザコシらMADな芸人５人の新番組開始！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による新番組『MAD５（マッドファイブ）』（全５回）を2026年１月５日（月）夜11時より放送することを決定した。
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。
本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日（月）夜９時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて「ABEMA」での番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開された。
野性爆弾・くっきー！とハリウッドザコシショウは、出演するバラエティ番組では軒並み強烈な個性と奇想天外な発想で視聴者の心をつかむ“本家MADコンビ”。『ドキュメンタル』や『R-１グランプリ』などの賞レースでも実績を持ち、圧倒的な存在感で唯一無二の世界観を築いてきた。自由奔放でカオスな世界観を作り続けてきた２人に、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの３人が加勢。この３人は『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”で、池田はコントで培った表現力と瞬発力に加え、場の空気を一気にひっくり返す“爆発力”が買われてメンバー入り。川北は2025年で５年連続『M-1』ファイナリストに名を刻む確かな実力と独自の言語センスによる“冷静な狂気”が光り選抜入り。松井は最終オーディションには遅刻したものの、４人からの「ボケるからツッコんで欲しい」という依頼を受けメンバー入りした。
■出演者コメント
くっきー！（野性爆弾）
「とうとうきましたMADな５人、集い集いて狂の今日。御眼から潜り込みお宅の脳内に住住住でございます。シクヨロの極みのその向こう側。見るがヨロシ。おねしゃすで御座いますっ」
ハリウッドザコシショウ
「お！ええやんええやん！『MAD５』ええやんか！ 『シュシュっとごくろうさん』が派生派生の大派生したでえ！いっとんな↑ 天下のABEMAさんでやってもらえるってシュシュってんなー！ええやん！ それもバカMADな仲間とMADな事プレイングキボンヌのええやんプログラムやから こりゃ観客は観るしかねえんだわ！ こりゃ一丁放尿RECして観客喜ばすしかねえわな！ ドッカンシュシュってルッキングフォー珍棒。は？（笑い待ち）」
池田一真（しずる）
「これは番組じゃねぇ。注射だ。つまんねぇもんしか選べねぇ病気になったてめぇらへのな。さぁ、一番太い血管を出して並べ」
川北茂澄（真空ジェシカ）
「優勝目指して頑張ります！ 蜴滓枚繝代ヱ (原文ママ) 」
松井ケムリ（令和ロマン）
「番組になるまでのスピード感がすごすぎてめちゃくちゃびっくりしてます！非常に光栄なんですが、いつどこでなにをしてくるかわからないメンバーしかいないので、全く気を抜けません！！収録が終わる頃には道を歩いてる人にもつっこんでしまいそうで怖いです！みなさんよろしくお願いします！！」
（C）AbemaTV, Inc.
（C）AbemaTV, Inc.