イヤホンで音楽やポッドキャストを聴くのは、もはや日常の一部。でも、耳で楽しむだけでなく、脳にも働きかけるイヤホンがあるとしたら？

シオノギヘルスケアとPixie Dust Technologiesが共同で取り組んでいるkikippa イヤホンは、そんな新しい可能性を秘めたデバイスです。

オーディオ機器としての実力を持ちながら、独自の「ガンマ波サウンド™」機能で、聴くだけじゃない体験を提供してくれます。

イヤホンとして、まず優秀

耳掛けタイプのオープンイヤー型というスタイルは、周囲の音も聞こえる設計。散歩中、家事中、ジムでのトレーニング中も、今いる世界と関わりながら音楽やラジオを楽しめます。

「オープンイヤー型って音質がイマイチでは？」と思うかもしれません。でも、kikippa イヤホンは16mmという大型ドライバーを搭載。バスドラムもベースもしっかり存在感があり、密度のある低音を実現しています。

異素材を組み合わせたハイブリッド振動板とエアダクト設計により、高域も伸びやかで音像は明瞭。バランスが良く、なかなかの完成度です。

毎日使える実用性の高さ

日常での使い勝手も申し分ありません。

独自機構のフレックスイヤーサポートは、耳の後ろのラインにフィット。動いてもズレにくく、長時間装着しても疲れにくい設計です。

眼鏡をかけている人にも嬉しいポイントで、ツルとの干渉もほとんどないのです。

日常使いといえば、最近はイヤホンの通話品質も気になるところ。kikippa イヤホンはMEMSマイクを2基内蔵し、ビームフォーミング技術で周囲の雑音を抑えるため、オンライン会議でも「声がくっきり聞こえる」と好評でした。

さらにIP55相当の防水・防塵性能で、汗や小雨にも対応。ジョギングやジムでのトレーニング中も安心して使えます。

充電は置くだけで完了する専用ドック付き。

ケーブルを探す手間がなく、定位置を決めて、サッと充電。デイリーユースにもぴったりです。

「ガンマ波サウンド™」という新しい体験

そして、kikippa イヤホン最大の特徴が、ガンマ波サウンド™機能。

ガンマ波とは、人が集中したり記憶・推論を行なうときに強く出る脳波の一種。加齢などにより活動が低下することが知られています。

kikippa イヤホンは、普段聴いているコンテンツをガンマ波に近い周波数（40Hz）に合わせた特殊な音に変調して再生。この音で脳への刺激を試みます。

耳元のボタンでガンマ波サウンド™のオン・オフを瞬時に切り替えられるのも便利。音楽が途切れることなく、なめらかにモードチェンジできます。

特にラジオやポッドキャストとの相性はよく、ビブラートがかかったような自然な変化で、聞き取りやすさを保ちながら変調を体感できます。

音楽では、EDMなどの打ち込み曲が独特の質感に変化。周囲の環境音と混ざり合い、まるでライブ会場にいるような不思議な拡張感が味わえることも。

専用アプリでは、ガンマ波の強弱を調整したり、「くっきりボイス」モードで音声を聴きやすくしたりと、好みに合わせたカスタマイズも可能です。

認知機能チェックで、自分の脳の状態を可視化

さらに専用アプリには、導入実績400社を超える「脳体力®トレーナー CogEvo®」監修の認知機能チェックツールも搭載。

空間認識力、見当識、記憶力、計画力、注意力の5項目について、ゲーム形式のテストで自分の認知機能をスコア化してくれます。

所要時間は約5分程度。朝のちょっとしたスキマ時間に、自分の脳の状態を数値で確認できるのは、なかなか面白い体験です。

次世代の「ながら聴き」がここに

kikippa イヤホンは、「ガンマ波サウンド™」という特徴はあれど、まずはイヤホンとしての完成度が高く、日常使いに十分な実力を持っています。

16mmドライバーによる豊かな音質、快適な装着感、優れた通話品質、防水性能、置くだけ充電──と、抜かりない構成です。

そこに、ガンマ波サウンド™という新しい概念が加わることで、「耳で聴く」だけでない音世界が広がります。

製薬会社とテックカンパニーの研究知見を背景に、ふるえる音世界によって脳を刺激できるのは、これまでのイヤホンにはなかった価値でしょう。

運動中、家事中、仕事中……「ながら聴き」が作る新しい習慣が、未来の自分をより良くしてくれるかもしれません。kikippa イヤホンは、そんな次世代のライフスタイルを垣間見せてくれるギアです。

