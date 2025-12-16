『水ダウ』名探偵津田“新作”いよいよ開幕 予告動画が公開「そっから仕込んでるの？」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）の公式Xが、16日に更新。ダイアン・津田篤宏による人気企画「名探偵津田」が、あす17日の放送で幕開けすることを予告動画とともに伝えた。
【動画】いよいよ！『水ダウ』名探偵津田“新作”予告動画
Xでは「明日17日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…よる10時から90分SP！！「電気イスゲーム」の収録中に劇団ひとりが死亡…対戦相手だった津田が事件解決のために立ち上がり「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の幕が開く！」との文言とともに、津田が「なんで、きょう泊まりになってんねん！」「そっから仕込んでるの？」「もう名探偵津田として生きていくよ」と発する様子などが伝えられている。
「名探偵津田」は、『水曜日のダウンタウン』の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。
