画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんが考える、自分らしい年末の過ごし方について語ります。

ケーキやツリーがなくても楽しいクリスマス

私はクリスマスに、デコレーションケーキを食べません。もちろんひとり暮らしですからホールケーキは無理ですが、ケーキを食べなければなければならないという気分が重たく感じます。

【写真】76歳ひとり暮らしの節約家が、お正月に食べるもの

それよりは上等なチョコレートをワインとともにひとつだけいただくとか、思いきり和風にして、練り切りなど上生菓子を漆器皿にのせ、窓の外の枯野を眺めながらいただくことが楽しくなってきました。たい焼きでもいいんですよ。

ツリーを飾ったりすることもありません。てっぺんにつける星は、イエスが生まれたとき東方の占星術学者が、星に導かれてイエスの下にやってきた印だそうですが、私は星のオーナメントを一年中飾って、いつもクリスマス気分です。

一年の終わりは、反省より喜びを感じたい

私は、年末に一年の反省はしません。ゼイゼイしながらたどり着いた大みそかは、それより喜びを感じることが大事で、実際は反省材料ばかりの一年を、わざわざほじくり返そうと思えないのです。

そんな私の年末は、年賀状を書くことと、来年の手帳に、今年の手帳から備忘録を転記することだけです。

76歳という高齢に達し日常的に脚腰が痛む私は、大掃除も大がかりなお片付けもしません。そもそも20代のころ実家を離れて以来、ひとり暮らしをするなかで、そういう一般行事はしてきませんでした。なにもしなくても気ぜわしい思いになる年末に、大掃除などはあまりしたくありません。

そのためには、「年末」という声を聴かないうちに、ボチボチといらないものを処分したり、部屋のすみっこを掃除する方が、先取感があるというものです。それでも「大掃除意識」は頭の片隅にあるので、大みそかはさりげなく周辺を整え、自分らしい正月を迎えてきたと思っています。

私は一日の始まりである「朝」が好きなので、単純に元旦が好きです。でもそこで一年の抱負などは考えたりしません。もう余生（文字通り余分な命）を送っているという実感があるので、迎える年も大いなる天の成り行きに任せたいと思います。

ただ元日はあまりデレッと過ごさず、「おごそかに」部屋を整えながら、気持よい一年の計を心がけたいと思っています。

衣食住で“非日常”を味わうお正月

ところで昨年、年越しで入院した私は、ベッドの上でショートケーキとお節をごちそうになりました。家ではお節を食べない私の一生の思い出となるでしょう。

私のお正月は「非日常的三が日」の衣食住をプランニングすることです。大したプランではない点が私流です。

お正月料理はサトイモ、大根、鶏肉、コンニャク、シイタケ、ゴボウ、ニンジンを大鍋で炊きくだけのダイナミック特別食です。好みの丸もちは、白みそ仕立てのブリとセリです。また丸もちの上に、ゆで小豆を多めにのせていただき、残った小豆にお湯をさして飲みます。これを三が日の常食とします。

好きな服を着てお正月料理を食べると、とても清々しい気分です。近年は物価高もあって特大の節約暮らしをし、極力工夫を凝らしながら慎んだ食生活に甘んじたいと思っています。