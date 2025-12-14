2025年はFANTASTICSとしての活動とともに、主演映画・ドラマの公開、舞台やCM出演など幅広い活躍を見せた八木勇征さん。開運への考え方やお正月に食べたいものについて伺いました。

高野 洸さんにアドバイスをもらって

「FANTASTICSとしてのグループ活動とともに、俳優としても大きな注目を集める八木勇征さん。放送中のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレ東系）では、主人公の社長秘書・南 愛衣（鈴木愛理さん）が推す人気俳優、氷室旬／高代 旬役を演じています。

【写真】八木勇征さんのここでしか見れない撮りおろしカット

八木さんが演じる旬は2.5次元の舞台で活躍していた人気俳優。八木さんにとっては初めての2.5次元の世界観についてアドバイスをくれたのは、同い年で2.5次元の舞台経験もある共演者、高野 洸さん。

「スチール撮影で長剣を持つときは、指を少し離してニュアンスをつけるといいよって指導してくれました。おかげで雰囲気が出せたんじゃないかな」

運はいろいろなことが重なって降りてくるもの

端正なルックスとまじめな性格、温かな人柄で多くの人を魅了する八木さんは、2017年に約3万人の応募者のなかからFANTASTICSのメンバーに選ばれた実力と“強運”のもち主。その後の活躍も目覚ましい八木さんは本誌のテーマである「運」について、どんなふうに考えているのでしょうか。

「それで言うと僕はめっちゃ運がいいと思います。ただ、ラック（運）というのは、いろいろなことが重なって降りてくるものだとも思っていて。LDHのオーディションでは、たまたま学生時代から体を鍛えていたことが役立った一方、書類選考では“無知”が運を呼び込んだところも。僕は『自分がいちばんカッコいい写真』として、なにを思ったか上半身裸の自撮り写真を送ってしまって（笑）。でもおかげで『なんだコイツ』と引っかかったみたい」

やるときはやる自分でいたい

本人は「本当にどこになにが落ちているかわからない」と笑うものの、八木さんの強運には、日々真っすぐに物事に向かう姿勢も関係がありそう。

「やるときはやる自分でいたいとは思っています。エンターテインメントは届ける相手がいるし、自分を見てもらうということは、その人の時間を使うということ。そうなると中途半端ではダメだなって」

八木さんが「中途半端はやめよう」と思ったのは、子どもの頃の経験から。

「当時から僕はやりたいことがたくさんあって、サッカーをはじめいろいろな習い事をさせてもらっていたんです。ただ自分がやりたいと言って始めたことも、友達と遊びたくてサボってしまうことも。そんなときにうちの親は、怒るのではなく『じゃあ、もうやめよう』ってすぐに終わらせようとするんですよ。僕はもう、それがイヤでイヤで（笑）。中途半端だと見なされるとやめさせられる、それが怖くて、一生懸命やるようになりました。それに、やるべきことは少し強く思えばできるものなんですよね」

お正月に食べたいものは？

最後は八木さんがお正月に食べたいものも聞いてみました。

「お正月はおもちを食べる機会が増えると思うのですが、うちはおばあちゃんが『くるみもち』というのをつくってくれるんです。焼いたおもちに、砕いたくるみとしょうゆ、はちみつなんかを混ぜた甘辛タレをつけて食べるんですけど、これが本当に好きすぎて！ お正月に実家に帰ると何十個も食べてしまいます（笑）」

2026年も、八木さんの活躍が楽しみです。