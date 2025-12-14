¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡×¿·¾¦ÉÊ¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤«¡©
¡ÚS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¿·ºî¡Û 12·î14Æü ¸ø³«
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡×¥·¥êー¥º¿·¾¦ÉÊÍ½¹ð²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ²èÁü¤¬¸ø³«¡£12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡ÙCase14¡Ö¿ÀÌÄ¤ë¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢Íë¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤ä¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüº²¥¦¥§¥Ö¤Ë¤Æ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Your next mission is...#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä #¥¼¥Ã¥Ä #ZEZTZ
(C) 2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç