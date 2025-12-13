旬のリンゴを使った、とっておきの冬おやつはいかがですか？ オンラインでオーガニック料理教室「白崎茶会」を主宰する白崎裕子さんに、新刊『白崎茶会 植物生まれのフライパンおやつ』（扶桑社刊）より、リンゴさえあればすぐにつくれる「キャラメルリンゴ」のレシピを教えてもらいました。

※ この記事は『植物生まれのフライパンおやつ』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています

【写真】切ったリンゴにカラメルをからめる

微妙なリンゴも大変身。じゅんわり絶品「キャラメルリンゴ」

なんにもないときに、さっとつくれるおやつといえばこれ。おいしいリンゴはもちろん、時間がたって少しモコモコしてしまったリンゴや、甘味や酸味がたりないリンゴでも、おいしいおやつに変身してくれるのが、キャラメルリンゴのうれしいところ。少しのオイルと塩を入れるのがポイントです。

紅玉を使うと、酸味もほどよくシャキッと仕上がりますが、ふじでつくったしんなりした感じも、それはそれでおいしいです。トロトロのツヤツヤを、できたてのうちにどうぞ。

●材料4つでさっとつくれる「キャラメルリンゴ」

【材料（2〜3人分）】20cmのフライパンを使用

リンゴ（紅玉やジョナゴールド） 小3個（約450g）※ふじなど甘味の強いリンゴの場合は、レモン汁小さじ2をふる

てんさい糖 40g

植物油 小さじ1〜2

塩 ひとつまみ



【つくり方】

（1） リンゴを切る

リンゴは皮をむき、8等分に切る。大きいリンゴの場合は12等分ぐらいにしましょう。

（2） カラメルをつくる

フライパンにてんさい糖と水小さじ2（分量外）を入れて混ぜ、中火にかける。泡がブクブク出るまで混ぜずに待ち、周りから少し焦げて煙が立ってきたら火を止め、フライパンをそっと回して、植物油と塩を加える。

＜注意＞

フッ素樹脂加工のフライパンではカラメルはつくれません。鉄のフライパンでつくることを推奨していますが、もっていない人は小鍋などを使ってください。

（3） リンゴを焼く

（1）を加え、ヘラでカラメルをからめる。中火にかけ、ときどき上下を返しながら10〜15分、好みの状態になるまで加熱する（もし、カラメルが固まってしまってもリンゴから水分が出てくるので、あせらなくて大丈夫）。器に盛り、好みで水きりヨーグルトやアイスを添えたり、シナモンパウダーをふる。

リンゴのさわやかな酸味が、カラメルの甘味を引き立てます。ちょっぴり手を加えるだけで、いつものリンゴが冬のごちそうに早変わりします。