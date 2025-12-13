片付けのプロとして多くのクローゼットを見てきた下村志保美さんは、「クローゼットには人の生き方が表れる」と話します。50代を迎え、下村さん自身も「着ると疲れる服」や「なんとなく持ち続けていたバッグ」を見直したことで、暮らしも気持ちも軽くなったそう。今回は、下村さんが50代でクローゼットから手放してよかったものを教えてもらいました。

1：ものの捨てどきは、上質でも使っていて「疲れる」とき

「素材はいいのに重い」など、ストレスを感じる服やバッグはありませんか？

【写真】安さを理由に買って着ない服たち

私自身、ウールのコートや革のバッグはどちらも「いいもの」として長く持っていましたが、年齢を重ねるうちに「着るだけ、持っているだけで疲れる」と感じるようになりました。と言いますか、無意識にそれを選ばなくなっていました。

片付けのお客様のところでも、「上質なものだから」とクローゼットにあるものの、結局はほとんど使ってない方が多くいらっしゃいます。

昭和の時代は「高価なもの」＝「上質」でしたが、令和の今は「心地よさ」＝「上質」なのではないでしょうか？

▶ 気づき：服に「がんばって使わなくちゃ」と感じる時点で、それはもう今の自分には合っていません。

2：“安いから買う”は卒業。「自分に似合うか」を最優先に

セールで「安いから」と買った服。SNSのプチプラファッションを見て「これなら買える」と買った服。

じつは、私のクローゼットにもかつてたくさんありました。

お店やスマホの中の画像で見たら「すてき」に思えても、鏡の前で着てみると「なんだか似合わない」と感じる。そして、そういう服はやっぱり着なくなります。

50代の肌は、素材の質感を正直に映します。プチプラが悪いわけではまったくありませんが、「安いから買う」のは卒業してみませんか。

▶ 気づき：値段よりも、「その服を着たときに自分がどう見えるか・どう感じるか」で選ぶことが大切です。

3：履かないヒールに「いつか」は来ない。痛い靴こそ手放して

「おしゃれは我慢」と言い聞かせて履いていたヒール靴。

「少しでもスタイルがよく見えるように…」そんな気持ちでヒールを「履かなくちゃ」と思っていた時期もありました。

仕事や会食の帰り道、足が痛くても「そういうものだ」と我慢していましたが、ここ数年はそういった我慢すら億劫で、結局ヒールの靴は選ばなくなりました。

片付けのプロの視点から見ても、「心地よく使えないもの」は実用ではなく負担です。

「いつか使うかも」と靴箱に置いていても、痛い靴が履き心地よくなるってことはほぼありません。思いきって礼服用以外の「痛い靴」を処分したら、靴箱の中もスッキリして、結果的に玄関も気持ちよい空間になります。

▶ 気づき：痛い靴で出かけるより、笑顔で歩ける自分のほうがずっと魅力的です。

クローゼットを整えると、自然と暮らしも心地よく

50代は、量より質、デザインより軽さ、安さより心地よさ。

服や靴を減らすことは、単にものを減らすことではなく、「もうがんばらなくていい自分」を受け入れることでもあります。

クローゼットを「今」に合わせて整えることで、日々の暮らし全体も心地のいいものに変わっていく。自分自身だけでなく片付けをお手伝いしたお客様を見ていても感じます。