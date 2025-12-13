¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Û¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡¢ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡12·î13Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡ÊG3¡¦3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ç¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢¸ÅÀîµÈÍÎµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:57.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£·ø¼Â¤ÊËöµÓ¤Çº®Àï¤òÃÇ¤Ä
¡¡¸ÅÀîµÈÍÎµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¤¬´ò¤·¤¤½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢³°ÌÜ¤òÄÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤â¼ê±þ¤¨¤è¤¯¿Ê¤á¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤âÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é³Î¤«¤ÊËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Çº¹¤·ÀÚ¤ë²÷¾¡·à¡£°È¾å¤âÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì¡Ë¤Ï7Ãå¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç»Åç¹î½Ùµ³¾è¡¢¥·¥ó¥Ï¥Ê¡¼¥À¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¤Ï4ÃåÇÔÂà¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡¡27Àï5¾¡
¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦µÜÅ°¡Ë
Éã¡§¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤
Êì¡§¥ë¥ó¥Ð¥í¥Ã¥«
ÊìÉã¡§Sri Pekan
ÇÏ¼ç¡§µÈÅÄÀéÄÅ
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡¡¸ÅÀîµÈÍÎ
2Ãå¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¡À¾Â¼½ßÌé
3Ãå¡¡¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡¡Æ£²¬Í¤²ð
4Ãå¡¡¥·¥ó¥Ï¥Ê¡¼¥À¡¡»Åç¹î½Ù
5Ãå¡¡¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡¡ÉðË
6Ãå¡¡¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¡¡¼ÆÅÄÁ±¿Ã
7Ãå¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡¡¾¾»³¹°Ê¿
8Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥â¡¼¥ó¥È¡¡Ã°ÆâÍ´¼¡
9Ãå¡¡¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¡¡¿ù¸¶À¿¿Í
10Ãå¡¡¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉ
11Ãå¡¡¥¦¥¤¥ó¥¨¡¼¥Ç¥ë¡¡À¾ÄÍÞ«Æó
12Ãå¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¡¡ÉÙÅÄ¶Ç
13Ãå¡¡¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¢¥Ç¥¤¥Ö¡¡ÃÓÅº¸¬°ì
14Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥±¥ì¥ê¥¦¥¹¡¡´Ý»³¸µµ¤
15Ãå¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥×¥í¥µ¥ó¥²¡¡µÈÅÄÈ»¿Í
16Ãå¡¡¥°¡¼¥Ç¥ó¥É¥é¡¼¥¯¡¡µµÅÄ²¹¿´
17Ãå¡¡¥«¥Í¥Õ¥é¡¡ºØÆ£¿·
¶¥ÁöÃæ»ß¡¡¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡¡M.¥Ç¥à¡¼¥í