ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤ËÃÍ°ú¤¡©·ò¹¯¥Õ¥ë´Æ»ë¤ÎApple Watch Series 11 #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯12·î13Æü¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç»Ù¤¨¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¡ÖApple Watch Series 11¡ÊGPS¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
Apple WatchºÇ¿·ÈÇ¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯10¡ó¥ª¥Õ¤Ç²áµîºÇ°ÂÃÍ¡ª ¿çÌ²¤«¤é¿´ÅÅ¿Þ¤Þ¤Ç¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¼ê¼ó¤Ç¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
·ò¹¯´ÉÍý¤«¤é°ÂÁ´µ¡Ç½¡¢Æü¾ï¤Î·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò1ËÜ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖApple Watch Series 11¡ÊGPS¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢¸½ºß¡¢Amazon¤Ç10¡ó¥ª¥Õ¤Î²áµîºÇ°ÂÃÍ¡ª ½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Î¿Í¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡ª
Series 11¤Ï¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤ÇÌ²¤ê¤Î¼Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²óÉü¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤Ç¤¡¢¹â¿´Çï¿ô¡¦Äã¿´Çï¿ô¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê¿´Çï¥ê¥º¥à¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤ÎÃû¸õ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¤ÇÌë´Ö¤Î·ò¹¯»ØÉ¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç»Ù¤¨¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
°ÂÁ´µ¡Ç½¤ÈÆü¾ïÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¡ª Çö¤¯·Ú¤¯¡¢¥¿¥Õ¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Series 11¡ª
Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢Series 10Èæ¤Ç2ÇÜ¤ÎÂÑ»¤½ýÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥¬¥é¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£50mÂÑ¿å¡¢IP6XËÉ¿Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇºÇÂç24»þ´Ö¶îÆ°¤·¡¢15Ê¬½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç8»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÂ®½¼ÅÅ¤âÌ¥ÎÏ¡£Å¾ÅÝ¸¡½Ð¤ä¾×ÆÍ»ö¸Î¸¡ÃÎ¤Ç¤Ï¶ÛµÞÄÌÊó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼«Æ°¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÅþÃå³ÎÇ§µ¡Ç½¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢SuicaÂÐ±þ¤Ç²þ»¥¤äÇã¤¤Êª¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£iPhone¤äWi-FiÀÜÂ³¤Ç¡¢ÄÌÏÃ¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦Siri¡¦²»³Ú¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯12·î13Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
Source: Amazon.co.jp