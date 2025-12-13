40¡¦50Âå¤³¤½¡Ø¥â¥Î¥Èー¥ó¡Ù¡ª¡Úniko and ...¡ÛÂç¿Í¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡ÖÅß¥³ー¥Ç¡×
¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ÃÏÌ£¸«¤¨¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥â¥Î¥Èー¥óÇÛ¿§¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡Úniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÅß¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥³ー¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Çºî¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ê¤É¡£¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âç¿Í¤¬¤³¤Ê¤ì¤ë¡ª ¥³ー¥È¤¬¼çÌò¤ÎÅß¥³ー¥Ç
¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥àー¥È¥ó¥³ー¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Åß¥³ー¥Ç¡£Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ä¥ó¤ÈÀí¤Ã¤¿¤Ä¤ÞÀè¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ß¥åー¥ë¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®Êª»È¤¤¤â¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
Î©ÂÎÅª¤Ê²ÖÊÁ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¥â¥Î¥Èー¥óÇÛ¿§¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë·è¤á¤ì¤Ð¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÂç¿Í²Ä°¦¤¤Åß¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡£Çò¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤Î¥·¥åー¥º¤ä¥Ü¥ë¥Éー¥«¥éー¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Î¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç
¤Ê¤ó¤À¤«ÃÏÌ£¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥¤¥ó¡£¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¿¥°»È¤¤¤¬¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥°¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¤Ç´°À®¡ª ¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢°ìËç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥é¥¬ー¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥²ー¥¸¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥ì¥ª¥ÑÊÁ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢¥àー¥È¥óÉ÷ÁÇºà¤Î¥â¥«¥·¥ó¥Öー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¾®Êª¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
writer¡§mana.i