フリーアナウンサーの有働由美子(56)が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾 奇跡の共演編」(後8・10)に出演。結婚の噂があったお相手について明かす場面があった。

番組では、1万2500回を超える過去の放送の中から貴重なお宝映像を振り返り放送した。

中日、阪神、楽天の元監督・星野仙一さん（享年70）の出演回が放送されると、黒柳徹子が有働アナに対し「星野さんと噂があった？」と言及。有働アナは星野さんの監督時代、NHKの「サタデースポーツ」「サンデースポーツ」のキャスターを担当。星野さんは「サンデースポーツ」の初代キャスターを務めていたという共通点もあった。

するとある日、スポーツ紙の1面に「星野仙一、有働アナ結婚か」という記事が掲載されたという。有働アナは「びっくりした」としたものの、「(記者が)星野さんに当ててて、笑って“そんなことあるわけないだろ。俺は面食いだって”言ったみたいで。それが(自分が1面に載った)最後だった。かわいそうじゃないですか？」と回想。黒柳は「それ酷いね。でも、うまくいってますね、世の中」と、有働アナをイジっていた。