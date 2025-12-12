『MステSUPER LIVE』大島優子らAKB48レジェンドOG出演決定 アイドル8組80人の“夢コラボ”も実現【アーティスト一覧あり】
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）の出演アーティスト第2弾が発表され、AKB48 OGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃が出演することが決定した。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で送る。
20周年のAKB48は、レジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と大ヒット曲メドレーを。「RIVER」〜「ポニーテールとシュシュ」〜「ヘビーローテーション」のスペシャルメドレーを披露。
さらに、最強アイドル8組80人の夢のコラボも実現。高橋、小嶋、指原、そしてAKB48、乃木坂46、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、＝LOVE、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）が小泉今日子の伝説のヒット曲「なんてったってアイドル」のステージを披露する。
▼第2弾アーティスト・披露楽曲（※五十音順）
AKB48 「RIVER」〜「ポニーテールとシュシュ」〜「ヘビーローテーション」メドレー
（大島優子＆高橋みなみ＆小嶋陽菜＆指原莉乃とコラボ）
Creepy Nuts （RADIO CRAZYから中継）
最強アイドル8組80人コラボ
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
STUTS
SHISHAMO
T.M.Revolution 「WHITE BREATH」
DISH// 「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空く。
Vaundy
back number
50TA（狩野英孝）
YURIYAN RETRIEVER
L'Arc-en-Ciel
RIP SLYME「JOINT」
レミオロメン
▼解禁済みアーティスト（※五十音順）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO１
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会
