人身事故で入院していたゆたぼん、整形報告＆最新姿公開 手術に踏み切った理由も明かす
【モデルプレス＝2025/12/12】YouTuberのゆたぼんが12月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。二重整形をしたことを告白した。
目元をアップで映し「どうですかね？いい感じじゃないですか？」と笑顔を見せ「僕ね、めちゃくちゃ気に入ってるんですよ。この二重」と声を弾ませるゆたぼん。元々逆さまつ毛だったそうで「ボクシングを始めた時くらいから『まつ毛邪魔やな』と思うこととかがあって」と振り返り「今回二重手術をしてびっくりしました。『え、こんな（視界が）見やすいって』」と視界が広がったことに喜びを露わにしていた。なお、二重手術を受けたのは「3週間くらい前」と入院前であると明かしている。
【写真】事故で入院した元不登校YouTuber、二重整形後の最新ビジュ
◆ゆたぼん、入院前に二重整形手術を受けたことを告白
ゆたぼんは「申し訳ありませんでした」と題した動画で、入院する前の11月24日に投稿していた動画でサングラスを掛けていたことについて触れ「サングラスの奥の目を見て『あれ？』って気づいた人もいたんじゃないかなと思うんですけど…」とコメント。「前回の人身事故に遭った動画で発表しようかなと思っていたんですけど、そこで発表するのも、サングラスを掛けるのも違うと思ったので、今になってしまいました。報告が遅れてすみませんでした」と前置きし「実は僕は二重手術をしました」と目を整形したことを告白した。
◆事故で入院中のゆたぼん、痛々しい姿公開
ゆたぼんは、12月6日に「【悲報】入院する事になりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します」と活動休止を宣言し、病室と思われる場所でベッドに横たわる姿を公開。12月8日に更新したYouTubeでは「【ご報告】人身事故にあいました」と題した動画を公開し、入院に至った経緯を説明。ボクシングクラブからバイクで帰っている途中で「対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故にあいました」と振り返り、当時は意識を失ったもののすぐに回復し、現在は首・腰・手足などに痛みがあり入院していることを明かした。なお、12月12日に自身のX（旧Twitter）にて「今日で退院する事になり、通院しながら自宅で療養していきます！」と退院を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】