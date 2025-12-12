今回は、ウチを託児所扱いするママ友に、夫が怒り心頭だったエピソードを紹介します。

「子供の幼稚園つながりのママ友に、かなり図々しい人がいます。そのママ友はパート勤務で忙しいとかで、しょっちゅうウチに子供を連れてくるんです。まるでウチは託児所だと思っているかのようで……。

そしてある日、そのママ友が子供を私に預けてきた（というか、一方的に押し付けてきた）んですが、断ろうとしたらさっといなくなってしまいました。でも夜20時過ぎてもお迎えに来ず、また何の連絡もなくこちらが連絡しても返事なし。不安でいっぱいでしたが、そんなとき夫が帰宅しました。

夫の帰宅から少したって今度はママ友がやっと来ましたが、お酒臭くて……。そこで夫が『今後、こういうことをするのは遠慮してほしい』と伝えようとしたら、ママ友は逃げるように帰ってしまいました。夫は『この子の母親、おかしくないか？』と怒り心頭でしたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2024年7月）

▽ このママ友は、子供を急に家に連れてくるとき、「じゃあよろしく」と言ってすぐに立ち去ってしまうそうです。これではこのママ友の子も可哀想ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。