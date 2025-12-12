長く生きていると「人生をやり直したい」「叶わなかった恋を叶えられたら」と思う人も多いだろう。屋乃啓人さんの作品『つよくてニューゲームなラブコメ』は、本当に人生を小学生からやり直してしまった主人公の物語だ。



【漫画】『つよくてニューゲームなラブコメ』

ときは2000年代初頭、小学5年生の小峰はスポーツ万能・成績優秀でクラスの皆から慕われている。しかし彼は、実は30代であるが人生をやり直しており『つよくてニューゲーム』状態なのだ。



そんな小峰でも、同級生・宮乃の攻略は一筋縄ではいかないようだ。かつての人生で小峰は宮野に告白したが、見事に振られていた。



そこで小峰は「新しい人生では宮乃を振り向かせてみせる！」と決意し、積極的に声を掛けるようになる。宮乃は小峰のアタックをクールにあしらっていたものの、実は内心クリティカルヒットしていた。



同作に対しSNS上では「素晴らしすぎる…」「自分も人生やり直して無双したい」など、さまざまな声が寄せられている。そこで、作者の屋乃啓人さんに話を聞いた。



―「人生をやり直すラブコメ」を創ろうと思ったきっかけを教えてください



単純に「つよくてニューゲームなラブコメ」というタイトル先行です。どんな内容だったらみんなに興味を持ってもらえるか、と考えて、自分がむかし好きだった子を振り向かせるためにいろいろアプローチを試すんだけどうまくいかない…と思ったら相手は最初のアプローチでもう気になり始めてる…みたいな内容なら受けそうかなと思って描きました。当時流行っていた「両片思い」でやってみました。



―屋乃さんがもし小学生に転生するとしたら、どんなことをやりたいですか？



物事をこむずかしく考えるクセがあったので、もっとシンプルに人との関わりを増やして、その時にしか感じられない体験を第一にすると思います。ずっと漫画を描いたり読んだりだったので、いろいろ重要な体験を逃してきた気がしています。やり直すなら絵や漫画は趣味程度にして、この道には進まないと思います。



あとは18くらいに戻れるならビットコインとアップル株買いますね。



―作品の宣伝などをお願いいたします



「つよニュー」はKindleで無料配信しています。完結まで全部無料で読めますのでよろしくお願いします。（番外編の「大人編」は有料になってます）



そのほか無料で読める作品も多いのでいろいろ読んでいただけると嬉しいです。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）