¡¡CMÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï10Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯11·îÅÙ¡Á2025Ç¯10·îÅÙ¡Ë¤ÎCM¹¥´¶ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRAND OF THE YEAR 2025¡×¤òÈ¯É½¡£CM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¤Î1°Ì¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢16¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡ÖCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¡×¤ÇÎòÂå½é¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£±à¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ëCM¡¢¥»¥³¥à¤ÏÆ±¼Ò¤ÎCM¤Ë1990Ç¯¤«¤é½Ð±é¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê2025Ç¯6·î»àµî¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤òCG¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯CM¤òÊüÁ÷¡£CM¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡ØÀ²¤ìÉ÷¡Ù¤ä¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ø¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð±é¤·¤¿Ç¤Å·Æ²¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¡Ø¥ß¡¼¥Î¡Ù¡¢ÉÔÆó²È¤Ê¤É¤ÎCM¤â¹¥É¾¤Ç¡¢½÷À¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤ÏIndeed¤äP&G¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿Áí¹ç3°Ì¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½÷ÀÉôÌç¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
