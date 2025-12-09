年齢より「老けて見られる人」の特徴。年々、オバさん姿勢に近づくのはなぜ？
ふと鏡を見ると、背中や腰が丸まっていませんか？ 姿勢が悪いと、実年齢より老けて見られる可能性があります。そこで、芸能人も通うスタジオの姿勢アナリスト・KAORUさんに、「姿勢のゆがみ」のチェックポイントを教えてもらいました。各部位の筋肉をほぐして、美しい姿勢を目指しましょう。
筋肉のクセをほぐせば若々しい姿勢を取り戻せる！
若々しい人と老けた人の見た目を分けるのが「姿勢」。でも年々、老け見え姿勢に近づくのはなぜ？
「長年のクセで“使いすぎ”の筋肉と“使わない”筋肉が発生。さらに加齢により筋肉が硬くなることで、その差が開いた状態で固定。その結果、美しい姿勢を保てなくなるのです。若々しい姿勢になるには、筋肉のしなやかさを取り戻すことから。体の土台である足裏をほぐし、さらにストレッチ＆トレーニングで姿勢を整えていきましょう！」（KAORUさん、以下同）
●「老け見え姿勢」の特徴をチェック
1：ストレートネック
2：肩が前に出る
3：腰や背中が丸まる
4：脚が開く
5：ひざが曲がる
姿勢のゆがみチェックポイント
まずは姿勢のゆがみをチェック！ 壁に背をつけて脚を伸ばし、腕を上げた状態で各部位を確認して。
●1：脚・つま先
内ももの筋肉が弱いと両脚が開いてしまいます。また、つま先が外に開く人は足首が硬い可能性が。
●2：腕・背中
巻き肩の人は、肩がつかず腕が上がりません。また、猫背、反り腰の人は背中が壁と密着しません。
●3：股関節・お尻
股関節やお尻の筋肉が硬いと、ひざを伸ばして床に座るのが難しくなります。
●こんな状態はNG
・腰が反って壁につかない。
・腕が上がらない。
・お尻が壁から離れる。
・ひざが曲がる。
・脚が閉じない。
・つま先が外を向く。
KAORUメソッドのルール
ストレッチやトレーニングをするにあたって、KAORUさんが意識しているメソッドを教えてもらいました。身体を動かす前に、まずはルールを理解しておきましょう。
●体の土台＝足裏をほぐす
体の土台＝足裏が硬くなると重心が定まらず、それが骨盤をゆがませるなど悪い姿勢の原因に。姿勢を正すには、足裏ほぐしからスタートを。
●硬くなった筋肉を伸ばす
使いすぎている筋肉も、使っていない筋肉も、その状態で固定されている不均衡な状態。ストレッチで本来の位置に導きましょう。
●筋肉を正しい位置に記憶させる
ストレッチで正しい位置に導いた筋肉を形状記憶させるため、体幹トレーニングをプラス。筋肉を目覚めさせ、正しい姿勢を維持できる体に！