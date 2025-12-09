〈闇バイト連続強盗逮捕〉 「自称・人生勝ち組のタワマン住まい男」「16歳で少年を暴行死させた男」など指示役４人衆はワルざんまい…最後の逮捕者はキャッチの兄貴分で妻子アリ

2024年に首都圏で相次いだ連続強盗事件をめぐって、強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕された職業不詳の20代の男4人。これまで福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（26）、村上迦楼羅（かるら）容疑者（27）の3人は接点が見えてきたものの、渡辺翔太容疑者（26）のみ関係性が不明だった。取材を進めると、彼ら4人のつながりが中高時代からあったことが見えてきた。

【画像】かつてはミスターコンテストにも出場しイケメンとして定評だった村上容疑者の学生時代

村上容疑者は数年前に麻薬事件起こし、斉藤容疑者は前科5犯

「迦楼羅くん（＝村上容疑者）は昔ヤンチャしていたけど、いまは不動産で成功しているイメージで、闇バイトの指示役だったなんて信じられなかった」

闇バイトによる一連の強盗事件をめぐって、逮捕された村上容疑者を知る人物は驚いた様子で話す。村上容疑者は18歳から不動産業界に入り、少なくとも5年前から不動産会社の経営者として金を稼いでいたという。

村上容疑者のTikTokでは「世界の不動産屋さん」と名乗り、「東京中心に全国でお部屋紹介してます」「審査・交渉等はお任せください」とプロフィール文を添えていた。

「贅沢な一人暮らし」「ここに住んだら勝ち組」などと題した物件の案内動画をTikTokで投稿しており、投稿数は500件を超える。

そんな村上容疑者が住むのは東京・晴海のタワーマンションの20階だった。

今回逮捕された4人の指示役のうち、村上容疑者と斉藤容疑者は埼玉県の中高で育ったという。

「迦楼羅くんは朝霞の中学校で有名で、朝霞で中学生のモメ事が起きると迦楼羅くんが必ず絡んでいたほどでした。朝霞のラウンドワンにあるゲーセンにいけば、迦楼羅くんらが必ずたむろしていた。顔立ちもよく女性にもモテていて、高校生の時はミスコンに出ていたとか。

斉藤くんも大宮の方でワルとして知られていて、駅前のゲーセンをたまり場にしていた。大宮を仕切っていたんじゃないかな。大宮で中学生のケンカが起きると必ずと言っていいほど、斉藤くんの名前が上がっていました」

中学を卒業後、村上容疑者と斉藤容疑者は埼玉県内の高校へ進学するも、中退。素行不良が原因だったという。

「迦楼羅くんは県内の暴走族チームの頭を張っていて、カリスマ性もあった。斉藤くんが暴走族に入っていたかどうかはわからないけど、ずっとバイクを趣味として乗り回していました」

暴走族を卒業後、真っ当に働いていたと思っていたが……。

「村上容疑者は麻薬事件を数年前に起こしており、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を受けていました。斉藤容疑者については、前科がこれまで何件もあり、数年前にコカインで逮捕、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を受けています。

また主犯とされる福地容疑者は、2015年6月に当時高校3年の男子生徒に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の疑いで逮捕され、水戸地裁は懲役3年以上5年以下の不定期刑を言い渡し、少年刑務所へ送られている」（社会部記者）

「金もうけのためならなんでもやってきたんです」

これまでの報道によると、村上容疑者と斉藤容疑者は中学1年生のときに知り合ったとされており、リーダー格とされている福地容疑者と村上、斉藤容疑者は約4年前から交友関係があったとされている。

一方で、3人と渡辺容疑者との関係性が不明とされてきたが、集英社オンラインは渡辺容疑者を知る人物と接触し、匿名を絶対条件に話を聞くことができた。

「翔太くん（＝渡辺容疑者）は千葉県出身で、千葉でヤンチャしていました。暴走族とか不良とかそんな感じ。翔太くんの紹介で俺も高校時代に迦楼羅くんと斉藤くんと会わせてもらったことがある。たしか迦楼羅くんのたまり場である朝霞のラウンドワンかな。昔みんなで湾岸を一緒にバイクで走った。

翔太くんも不動産関係の仕事をしていて、迦楼羅くんと同じところからノウハウを教わっているはず。迦楼羅くんと翔太くんは同世代を集めての飲み会を歌舞伎町で頻繁に開いていて、そこで不良同士の話が広がってました」

渡辺容疑者や斉藤容疑者らは、暴力団などの組織から縛られるのが嫌で、その反骨心が彼らの絆を深めていったという。

「未成年の時から、上のやつらにも『舐められたくない』『負けたくねえ』なとずっと話していて、何か言われても結果で黙らせてやるというスタンスでした。彼らのグループは不動産以外にも歌舞伎町でぼったくりバーを開いたり、高齢者を対象にした悪質リフォーム事業をしたりと、金もうけのためならなんでもやってましたね」

渡辺容疑者は数年前に居住地を宮城県仙台市に移して、キャッチグループの取りまとめをしていたという。

「仙台市のキャバ嬢と翔太さんは結婚して、今年には子どもも生まれています。金を稼ぎたかったのか、キャッチのほかにも色々と手がけていて、ボートレースの情報商材販売にも手をだし相当儲かっていたそうです。

ただ、グレーな仕事も多くて警察が目をつけ始めているのにまだやるから、あきれて離れていく人も一定数いました。

翔太さんはいつも金のネックレスをつけていて、クラッチバッグを持っているのが目印でした。フレンドリーで仲間には結構優しい兄貴的な存在。『飯行こうよ』といつも誘ってくれるし、そんなに厳しい上下関係も強要しなかった。バック率も高くて、キャッチ事業ではみんな頑張っていた。

羽振りは良くて、ご飯もおごってくれるし、美容室代まで出してくれる人でした」

そんなウラの顔が今回の逮捕で明らかになり、男性は「もともと怪しい部分はあったけど、ショックです」と肩を落とす。

警察は今後、長い時間をかけて余罪の追及と再逮捕を繰り返し、彼らの悪業を洗いざらい聴取する方向だという。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班