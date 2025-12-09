年末に向けて気持ちもあわただしくなるこの時季、家のことや家族のことを見直す場面も増えてきます。整理収納アドバイザーでESSEフレンズエディターの高橋香織さんと家族は、祖母を亡くしたことをきっかけに、祖父母の家を手放すことに。「欲しいものがあれば持って帰っていいよ」と声をかけられ、数多くのものの中から、これからの暮らしに寄り添う数点を選んだそうです。詳しく語ります。

1：今の暮らしに「すぐ役立つもの」

祖父母の家に残されたものの中で、私がまず選んだのは「今の暮らしにすぐ役立つもの」でした。テレビや電子レンジ、ペンチ、自転車の空気入れなど、どれも“あると助かる”ものばかりです。

とくに電子レンジは、わが家の電子レンジが壊れ、「レンジなし生活」が続いていた時期だったので、本当に助かりました。空気入れも、毎回お店に行っていたため、家にひとつあると少し気持ちがラクになります。

「思い出だから」ではなく、今の暮らしを支えてくれるものを素直にいただきました。

2：思い出の品は、「今の暮らしで無理なく残せるかどうか」を基準に選別

思い出として残したいものはいくつかありましたが、今の家のスペースでは全部を持ち帰るのは難しい。そこで基準にしたのは、「無理なく残せるかどうか」でした。

指輪はそのひとつです。普段の生活にも取り入れられそうだと感じるものを選びました。合わせるリングはこれから買いたし、日常で使える形にしていくつもりです。

写真についても同じでした。大きなサイズの写真もありましたが、私が選んだのは小さな写真。見たいときにさっと手に取れるサイズなら、今の暮らしでも大切にできると感じました。「思い出そのものより、どう残せるか」を基準にした結果でした。

3：靴は「期間限定で使いきる」ことに

靴は、ゲタ箱を見たときに思い出した「おばあちゃんも足が小さかったな」という記憶から手に取りました。履いてみるとサイズがぴったりで状態がよく、かわいく履けそうなレインブーツもありました。

わが家はゲタ箱のスペースが限られているため、ずっと置いておくのは難しい。だからこそ、使える間だけ思い出を感じながら履いて、役目を終えたら感謝して手放す予定です。

思い出は量よりも、今の暮らしにどうなじむか。その選び方こそが、私にとっての大切さでした。