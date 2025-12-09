Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月9日は、コンパクトボディながらパワフルなサウンドを奏でるBose（ボーズ）史上最小のポータブルスピーカー「Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第2世代）」がお得に登場しています。

コンパクトなのに大迫力。BOSE史上最小のポータブルスピーカーが9％オフ

Bose（ボーズ）史上最小のポータブルスピーカーである「Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第2世代）」が9%オフで登場。

10.3cm（幅）×10.3cm（高さ）×4.4cm（奥行き）のコンパクトなボディかつ、重量も330gと軽いので、持ち運びしやすいですよ。

大型スピーカーに匹敵する迫力のある重低音とクリアなサウンドが特長。ロックやEDMなどジャンルを問わずさまざまな音楽が楽しめます。

ポータブルスピーカーとしての利便性とBoseらしい高品質なサウンドを両立したアイテムをお見逃しなく。

高音質なのにタフ。優れた耐久性で長く愛用できますよ

「Bose Connect」アプリを使えばイコライザーの設定も可能で、好みに応じて低音、中音、高音のレベルを調整できます。

Bluetooth 5.4に対応し、最大約9mの範囲で安定した接続を実現。

落下や衝撃、錆びにも強い丈夫な設計。IP67規格の防水・防じん仕様でどんな環境でも使えるタフさもGOOD。

日常使いから大人数でのイベント、アウトドアなど幅広いシーンで活躍しますよ。

最長12時間のロングバッテリーはアウトドアでも活躍。ステレオペアリング機能も秀逸です

最大音量で最長3時間、最長で12時間も再生可能なロングバッテリーを搭載。純正ケーブル使用時は約4時間でフル充電が完了します。

ユーティリティストラップ付きなのでカバンに引っ掛けての持ち運びも簡単。

本体を2台ペアリングすれば、立体感のある音を再現するステレオモードでの再生もOK。シーンやニーズに合わせて、使い勝手も抜群です。

Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第２世代） 最長12時間連続再生 防水・防塵仕様 Bluetooth 小型アウトドア スピーカー ブラック 14,000円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月9日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

