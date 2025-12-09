「ショウヘイとは（WBCの起用法について）話していない」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、米フロリダ州オーランドで開催中のウインターミーティング会場で会見を行った。3月に行われる第6回WBCへの参加を表明している大谷翔平投手について言及し、打者に専念する意向を示した。

ロバーツ監督は12月に公開された「ABEMA」のインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演し、WBCでの大谷は「指名打者のみでの出場なら問題ありません」「できるのはそれくらい。実戦形式では投げないでしょう」などと話し、シーズン前の時期に二刀流としてフル稼働することに難色を示していた。

この日もロバーツ監督には大谷のWBCでの起用法についての質問が飛んだ。指揮官は「分からない。けど、（投球）しないことを願っている！ でも（実際どうなるか）わからないね」と笑いながら答え、報道陣からも笑いが起きた。

一方で「ショウヘイは身体にとても気をつかっている。おそらく打者専念になるだろうけど、（実際は）どうなるかはわからない。ショウヘイとは（WBCの起用法について）話していない」とし、今後に対話していく方針のようだ。（Full-Count編集部）