各港の詳しい到達予想です。津波警報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で3メートルの津波が予想されます。青森県太平洋沿岸では第1波は到達中で、今後津波は高くなる見込みです。

第1波到達予想時刻、八戸港は、8日午後11時30分。

むつ関根浜は、8日午後11時40分。

津波警報が出ている岩手県は、各港で3メートルの津波が予想されます。岩手県では第1波は到達中で、今後津波は高くなる見込みです。

第1波到達予想時刻、宮古、久慈港は、8日午後11時40分。

釜石は、8日午後11時50分。

大船渡は、9日午前0時00分。

津波警報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で3メートルの津波が予想されます。北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所では津波がすぐ来ます。

第1波到達予想時刻、浦河は8日午後11時40分。

えりも庶野は8日午後11時50分。

十勝港は、9日午前0時00分。

今すぐ逃げてください。命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。

津波注意報が出ている北海道太平洋沿岸西部は、各港で1メートルの津波が予想されます。北海道太平洋沿岸西部では第1波は到達中で、今後津波は高くなる見込みです。

第1波到達予想時刻、苫小牧西港、白老港は、8日午後11時50分。

函館、苫小牧東港、室蘭港は、9日午前0時00分。

福島町、渡島森港は、9日午前0時10分。

津波注意報が出ている北海道太平洋沿岸東部は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸東部の最も早い場所で8日午後11時50分。

釧路は、9日午前0時00分。

根室花咲、霧多布港は、9日午前0時10分。

根室港は、9日午前0時40分。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。今すぐ、逃げてください。まず自分の命を守りましょう。率先して逃げてください。

周りの人にも津波・避難を告げながら逃げてください。まずは、自分自身が逃げることを最優先してください。

命を守るため、ただちに高いところに逃げてください。高台がない場合、ビルの上か、海岸から遠く離れた所へ逃げてください。できれば5階以上の鉄筋コンクリートの建物に逃げてください。

どうしても車を使わないと逃げられない人以外は、今すぐ歩くか走って逃げ始めてください。大渋滞が起きて逃げ切れなくなります。立ち止まったり、引き返したりは、絶対にしないでください。

東日本大震災では、大津波が人と街を飲み込みました。津波は川や斜面を駆け上がり、内陸まで達します。津波は、地形などにより、予想高さよりはるかに高いところまで押し寄せます。たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。足をとられ、命を落とします。

津波が見えてからでは手遅れです。ただちに逃げてください。決して諦めないでください。悲しむ人がいます。逃げてください。

「必ず“引き波”がある」とは限りません。油断せずに今すぐ逃げてください。津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。決して海岸や川の様子を見に行かないでください。津波に関する警報が解除されるまで、決して安全な場所から離れないでください。