無印良品で「毎日のちょっとした不便」を解消！ 靴みがきシートや歯ブラシ用ポーチ、履きやすいスリッパなど、かゆいところに手が届く商品を紹介します。ここでは、無印良品の便利グッズに詳しいESSEフレンズエディターの3名に伺いました。

ひとふきでOK。身だしなみを支える靴みがきシート

「ふと仕事中にスニーカーを見ると、甲の部分やソールに泥がついているのを発見。気づいたときは恥ずかしくて、携帯できる靴みがきが欲しいと思っていました」。そう話すのは、無印良品が大好きな久世よう子さん（40代）です。

【写真】汚れをサッと落とせる！「携帯用くつみがきシート（税込350円）」

そこで店舗で見つけたのが「携帯用くつみがきシート（税込350円）」。12枚入りでお手頃価格ということもあり、購入したのだとか。

「シート自体は20cm×20cmと大判。1枚あれば靴1足をしっかりお手入れでき、軽い汚れやくすみもひとふきでリセットできます」（久世さん、以下同）

また、携帯できるサイズ感で場所をとらないのもお気に入りポイント。久世さんはカバンだけでなく、玄関にも常備していているそう。

「スニーカーだけでなく革靴にも使えます。朝急いでいるとき、気がついた靴の汚れをササッととるのに重宝しています」

旅先や職場で重宝！持ち歩ける歯ブラシポーチ

「アラフィフになり、よりオーラルケアを気づかうようになった」と話すのは、整理収納アドバイザーの堀中里香さん（50代）。旅先でも歯ブラシを持ち歩くため、「サイドメッシュ歯ブラシポーチ（Sサイズ・税込490円／Mサイズ・税込590円）」を愛用しています。

堀中さんが使っているのはSサイズ。歯ブラシと歯みがき粉に加え、タフトブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロスをフルセットで入れるのに、ちょうどぴったりのサイズ感です。

「普段使っているものと同じ5点セットを入れて持ち歩いています。旅先でもいつもと同じようにみがけて重宝しています」

ちなみに、堀中さんのパートナーは会社用にサイズ違いのものを使用。歯みがき粉をチューブのまま入れられるよう、Mサイズを購入したのだとか。

「メッシュ生地だから通気性がよく、スリムで白いデザインで中身が目立ちにくいのもすてき。ふたりとも手放せなくなりました」（堀中さん、以下同）

ソールがしっかり！履き心地のよいスリッパ

家族3人＋愛犬とともに暮らす中島陽子さん（30代）は、「再生ポリエステル使い履き心地の良いスリッパ（税込2990円）」をチョイス。動物の毛がつきにくそうな素材を選んだところ、期待どおり毛がつきにくいうえ、履き心地も抜群だったのだとか。

「インソールの形が足に合っており、つま先部分も上向きの形で歩きやすいです。また、足の甲が深く覆われているので階段の上り下りもラク。インソールは外して洗えるのもうれしいところ」（中島さん、以下同）

そして最大のお気に入りポイントは、ソールが固くてしっかりとしているところ。冬でも床の冷気が足元に伝わりにくく、重宝しているといいます。

「私は自宅で使っていますが、オフィス用の室内履きなど、幅広い場面で活躍しそうです」

どのアイテムもかゆいところに手が届くものばかり。無印良品に訪れた際に、皆さんも試してみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください