年末までにプラス3万円！メルカリ上級者がこっそりやって「売れるテク」公開
「年末は出費がかさみがちで困る…」そんな方必見！ メルカリで出品する際に、簡単にマネできて売れやすくなる技をメルカリの達人hitoさんに教えてもらいました。ちょっとした工夫をすることで商品がユーザーの目にとまりやすくなるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
商品タイトルは売れているものをマネする！
検索一覧に表示されるにはタイトルが重要！ “売れている＝検索されている”商品なので、自分が売りたいものと似ている、かつ実際に売れている商品のタイトルをマネしてみて。
●タイトルをマネする商品の探し方
（1） 商品を検索する
（2） 「売り切れ」で絞る
（3） 高値の商品をチェック
（4） タイトルをマネする
値段は相場の＋1000円を目安に設定を
より高く売る＆売れやすくするには、値づけも工夫が必要。相場で出品せず、値下げする前提で高めに出品を。
●メルカリは「値引き」が当たり前
値引き交渉に対応できる値段にしておかないと、思ったより安く売れてしまうことも。
「同じような商品を4〜5個見て相場を調べ、その金額に上乗せして」（hitoさん、以下同）
●「毎日100円値下げ」で上位表示を狙う！
検索一覧では新しい商品から順に並び、上に表示されるほど売れる確率がアップ。
「100円以上値下げすると上に表示されるといわれているので、少しずつ値下げを。ただ、その効果は日ごとに薄れていくので、10日程度で売る想定で、相場＋1000円で値づけして」
●さらに売り上げアップ！末尾「80円」「99円」の端数でおトク感を出す
「スーパーなどと一緒で、端数に設定した方が売れ行きがいいです」。
たとえば、480円や499円なら、500円から値下がったような印象になり、購入する側がおトクに感じます。
「いいね！」がついたら値下げコメントを投稿
「いいね！」がついたら売れるチャンス！ こちらから値下げのコメントをすることで、売れやすくなります。
コメントがきたときだけでなく、「いいね！」がついたときもリアクションを。
「値下げできるときとできないとき、2種類のコメントを使い分けて」
●値下げできるとき
いいね！ ありがとうございます♪
こちらの商品にコメント返信いただいた方に限り先着順で
★ご希望価格★ にて対応させていただきます！
ご希望の場合はコメントいただきましたら対応いたしますので、希望価格〇〇円とコメントください^-^
大幅な値下げはお断りさせていただくので、ご了承ください；；
●値下げできないとき
いいね！ ありがとうございます♪
現在が【最終価格】となります！
ご購入のない場合はお値段を引き上げて再出品いたしますので、最後のこの機会にぜひどうぞ（^O^）
【ポイント】
・お礼を添えると好印象
・絵文字で優しい雰囲気にすると売れやすい
・必ずしも希望に添えるわけではないことを明記