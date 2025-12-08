「年末は出費がかさみがちで困る…」そんな方必見！ メルカリで出品する際に、簡単にマネできて売れやすくなる技をメルカリの達人hitoさんに教えてもらいました。ちょっとした工夫をすることで商品がユーザーの目にとまりやすくなるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

商品タイトルは売れているものをマネする！

検索一覧に表示されるにはタイトルが重要！ “売れている＝検索されている”商品なので、自分が売りたいものと似ている、かつ実際に売れている商品のタイトルをマネしてみて。

【写真】商品タイトルは売れているものをマネする

●タイトルをマネする商品の探し方

（1） 商品を検索する

（2） 「売り切れ」で絞る

（3） 高値の商品をチェック

（4） タイトルをマネする

値段は相場の＋1000円を目安に設定を

より高く売る＆売れやすくするには、値づけも工夫が必要。相場で出品せず、値下げする前提で高めに出品を。

●メルカリは「値引き」が当たり前

値引き交渉に対応できる値段にしておかないと、思ったより安く売れてしまうことも。

「同じような商品を4〜5個見て相場を調べ、その金額に上乗せして」（hitoさん、以下同）

●「毎日100円値下げ」で上位表示を狙う！

検索一覧では新しい商品から順に並び、上に表示されるほど売れる確率がアップ。

「100円以上値下げすると上に表示されるといわれているので、少しずつ値下げを。ただ、その効果は日ごとに薄れていくので、10日程度で売る想定で、相場＋1000円で値づけして」

●さらに売り上げアップ！末尾「80円」「99円」の端数でおトク感を出す

「スーパーなどと一緒で、端数に設定した方が売れ行きがいいです」。

たとえば、480円や499円なら、500円から値下がったような印象になり、購入する側がおトクに感じます。

「いいね！」がついたら値下げコメントを投稿

「いいね！」がついたら売れるチャンス！ こちらから値下げのコメントをすることで、売れやすくなります。

コメントがきたときだけでなく、「いいね！」がついたときもリアクションを。

「値下げできるときとできないとき、2種類のコメントを使い分けて」

●値下げできるとき

いいね！ ありがとうございます♪

こちらの商品にコメント返信いただいた方に限り先着順で

★ご希望価格★ にて対応させていただきます！

ご希望の場合はコメントいただきましたら対応いたしますので、希望価格〇〇円とコメントください^-^

大幅な値下げはお断りさせていただくので、ご了承ください；；

●値下げできないとき

いいね！ ありがとうございます♪

現在が【最終価格】となります！

ご購入のない場合はお値段を引き上げて再出品いたしますので、最後のこの機会にぜひどうぞ（^O^）

【ポイント】

・お礼を添えると好印象

・絵文字で優しい雰囲気にすると売れやすい

・必ずしも希望に添えるわけではないことを明記