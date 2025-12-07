TWICE、香港マンション火災の復興支援のために約2000万円寄付…本日（7日）現地公演開催予定

ガールズグループTWICEが、香港のマンション火災被害の復旧のために寄付した。

去る12月4日、所属事務所JYPエンターテインメントは、公式微博（ウェイボー）アカウントを通じて、「TWICEは香港ワールドビジョンを通じて、100万香港ドル（約1995万円）を寄付した」と明らかにした。

TWICEの寄付金は、火災被害に遭った児童や住民の臨時の住居の用意、心理治療支援、教育や生計支援など、緊急救護活動に使われる予定だ。

JYPエンターテインメントは、「最近香港で発生した火災に深い悲しみを感じており、TWICEの全メンバーもまた大きな悲痛を感じている」として、「被害に遭ったすべての住民の方々が1日も早く安定を取り戻すことを祈り、犠牲者の方々に深い哀悼の意を表す」と伝えた。さらに、献身的な救助活動を行った救助隊員にも敬意を表した。

なお、TWICEは12月6日、香港のカイタック・スタジアムで単独コンサートを行い、本日（7日）も公演を控えている。

これはK-POPガールズグループ初の同会場での公演として注目されたが、大型火災の惨事により、公演の実施に対する慎重な議論が続いたと明らかになった。

これについて、所属事務所は「沈痛な状況のなか、公演を行うことが適切なのか、主催会社であるライブネーションとともに現地の状況を綿密に見ながら、深みのある議論を行った」と説明した。

続けて、「最終的に公演を予定通り実施することに決めた」として、「重い気持ちで下した決定であるだけに、より一層厳粛な姿勢で公演の準備と運営に最善を尽くす」と付け加えた。

TWICEは予定された日程に合わせてステージに上がるが、犠牲者を追慕し、遺族および被害者を慰める気持ちを込めて公演に臨む見通しだ。