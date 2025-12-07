中古UT人気1位は、佐久間朱莉使用の『G430』！ 8位に鈴木愛使用の『G440』【中古クラブランキング】
11月の中古クラブランキングのユーティリティ部門は、10カ月連続でピンの『G430』が1位を獲得。各モデルの人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也氏とチェックしていこう。
【写真】佐久間の『G430』UTと鈴木の『G440』UTを構えた顔を公開！ ランク4位以下は？
ピンの『G430』が、10カ月連続で1位を獲得、絶対的な人気を誇っている。特徴は安心感のあるヘッドサイズで低・深重心を実現している点。「高さが出しやすく、打点ブレにも強く、やさしく打てるのが人気の理由。多少、当たりが薄くても飛距離ロスが少なく、グリーン周りまで飛ばせるのでスコアをまとめやすい」と島田店長。中古の平均販売価格は、29,000円で安定した価格を維持している。佐久間朱莉が使用しており、「私はフェードヒッターなので、右ペラのミスが好きじゃないんです。つかまって左に打ち出せるのがいいですね」と語る。2位の『G425』に加えて、8位に2025年発売モデルの『G440』、9位には2019年発売モデルの『G410』がランクイン。新旧モデルが揃ってランキングに登場し、10カ月連続1位の『G430』とともにピン人気の高さ、その代名詞であるやさしいクラブをゴルファーが求めていることが伺える。「『G410』はソールのウェイトやヘッド形状など、現在人気のピンのユーティリティのベースを作ったモデル。最新モデルの『G440』は、現在の完成形。ソールにラウンドが付いて、やさしさはそのままに抜けが良くなっています。実際に打ってみると、イメージの一段上をいく高弾道でしっかりと距離が出ます」。中古の平均販売価格は、『G440』が36,000円、『G410』が19,000円だ。『G440』は鈴木愛が使用しており、「ユーティリティは弾道、スピン量、コントロール性などすべてが揃っていないと替えたくないので、『G440』に替えてよかったです」と話す。10位に入ったのは、ダンロップの2023年発売モデルの『XXIO13』だ。11月に『XXIO14』を新たに発売したことで、9月には23,000円だった中古の平均販売価格が19,000円へとマークダウン。販売数を伸ばした。「とにかくつかまるクラブ。クラブ重量も軽く扱いやすいのも特徴です。新モデルが発表され、再び注目度が上がっていて、手にする方も増えています」。平均的なヘッドスピードでスライスに悩んでいる、そんなゴルファーなら試す価値が大いにありそうだ。【2025年11月の中古クラブランキング（UT編）】1位 ピン G4302位 ピン G4253位 テーラーメイド SIM2 MAX※ゴルフパートナーの11月の統計■解説ゴルフパートナー藤沢長後店 島田辰也店長しまだ・たつや／ゴルフパートナー独自の社内認定制度「中古クラブアドバイザー」は、クラブの価値を正しく見極め最適な提案をするエキスパート。欲しいクラブがあれば「まずは相談してみて」と、予算に応じてベストなクラブを見つけてくれる。◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器を調査。関連記事【西郷真央、古江彩佳、佐久間朱莉、原英莉花、川春花…女子プロが手放せない名器図鑑】を読めば、その秘密がわかる。
