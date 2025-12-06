【堺屋 大地】timelesz・篠塚大輝が「素人」批判を浴びるワケ…旧ジャニーズ特有の「純血主義」【不謹慎ネタで炎上】

今年一番の大ブレイクアイドルグループと言っても過言ではない「timelesz」は、なぜ炎上しがちなのでしょうか？ 飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍する一方で、今年11月にはメンバーの篠塚大輝さんが『めざましテレビ』にて、一発ギャグとして童謡「大きな古時計」の替え歌で、「今は〜 もう〜 動かない〜 おじいさんにとどめ〜♪」と不謹慎な発言をして炎上。

また、新メンバー加入当初の2月には、オリジナルメンバーの菊池風磨さんが新加入したばかりの原嘉孝さんの容姿を執拗にイジっており、それが不快だとして炎上したこともありました。ほかにも炎上とまではいかずとも、timeleszメンバーの言動がSNSなどでネガティブに叩かれることは少なくなかったのです。

timeleszはもともと「Sexy Zone」という名前で、2011年に5人組グループとしてCDデビュー。メンバー2人の脱退から、菊池風磨さんの提案で新メンバーオーディションをすることになり、その一連の様子が『timelesz project』（通称『タイプロ』）としてNetflixで独占配信され、大ヒット。ムーブメントを巻き起こします。エントリー総数1万8922件のなかから寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんの5名が合格。彼らを加えた計8名で今年2月からリブートしました。

新メンバー5名の「独特なキャリア」

新メンバー5名のキャリアも重要なポイントとなるため説明しておきましょう。

2人とも30歳の寺西さんと原さんはSTARTO社の俳優部所属のタレントでした。現在は「ジュニア」という呼称になっている旧ジャニーズ事務所時代の「ジャニーズジュニア」を経て、俳優部に在籍していたので内部合格と言えます。

残る3人は旧ジャニーズともSTARTO社とも無関係の一般参加で、外部からの合格。26歳の橋本さんと24歳の猪俣さんは別グループでタレント活動をしていた経歴があり、最年少・23歳の篠塚さんは歌もダンスも未経験という経歴。

整理しますと8名体制の現timeleszは、Sexy Zone時代からのオリジナルメンバーが3人、ジャニーズジュニアだった新メンバーが2人、別グループで活動経験のある新メンバーが2人、芸能活動経験ゼロの新メンバーが1名という構成というわけです。

旧ジャニーズの「伝統」「純血主義」

篠塚さんの炎上しかり、菊池さんの炎上しかり、本人のキャリアやキャラクターとは関係なく、その言動自体に相応の問題があったから起こってしまったということが大前提。

しかし、Sexy Zone時代からのファンやSTARTO社（旧ジャニーズ）アイドルのファンのなかには、『タイプロ』というオーディションや合格した新メンバーに対して、納得のいっていない人、不満を持っている人も少なくないのです。

それは「伝統」「純血主義」「一般人」「素人」といったキーワードで紐解いていくことができます。

まず旧ジャニーズからの伝統として、期間の長短の違いはあれど、ジュニアとしてレッスンを受けながら、先輩グループのバックダンサーを務めるなどの下積み時代を経てからCDデビューするというのが、“決まりごと”としてあったのです。

たとえばtimeleszの松島聡さんや古くは元「V6」の岡田准一さんのように、ジュニア歴1年未満でデビューしたケースもありますが、一方でSnow Manは10年以上のジュニア歴を経てようやくCDデビューしたメンバーが大半で、そういったケースも多々あります。もちろんいま現在でも、何年もジュニアとして在籍しているもののCDデビューできていない人も数多くいるのです。

旧ジャニーズ時代からのファンのなかには、“ジュニアとして下積みを経験してからデビューする”のが伝統に則った正式ルートであるという、純血主義的な価値観を持っている人も多くいるわけです。

「一般人」「素人」批判も

その伝統を重んじる純血主義的観点から考えると、timeleszのなかでも火種を抱えてしまっているメンバーが浮き彫りになってきます。

オリジナルメンバーのなかでは、純血主義を否定することになったオーディションの立案者である菊池さんは、槍玉にあげやすいのかもしれません。菊池さんのイジりが炎上してしまった理由は、その発言自体に問題があったからではありますが、純血主義を打ち破った彼の言動は注目を集めやすくなっているのも事実でしょう。

また新メンバー5人のうち、ジュニアだった寺西さんと原さんは受け入れやすいものの、ジュニア経験のない橋本さん、猪俣さん、篠塚さんに対しては拒否反応を示すSexy Zoneファン、旧ジャニファンも一定数いる模様。

実際、ジュニア経験のない3人に対して、ネガティブな意味で「一般人」と評したり、「素人」だと批判したりするSNS投稿も散見します。篠塚さんの一発ギャグが炎上した理由も、そのネタ自体が倫理的にまずいのは言わずもがなですが、ジュニア経験がなくいきなりデビューしたため、メディアに出る際のモラルやリテラシーが備わっていなかったのではないかと、問題視されているのです。

つまり新メンバー3人を「一般人」「素人」と評するのは、必ずしも否定したり揶揄したりするためだけに使われているわけではないということ。もし、生放送で非常識な振る舞いをして炎上したことの背景に、本当に“下積み時代がなかったこと”が一因としてあるならば、「一般人」「素人」という指摘は的を射ていることになるでしょう。

――しつこいようですが、菊池さんの件も篠塚さんの件も、その言動自体に問題があったため炎上しているのであって、“timeleszでなければ炎上しなかった”なんてことはありません。ただ、現在のtimeleszの成り立ちを知ると、メンバーの言動が注目を集めやすく、炎上が起こりやすい土壌があることも理解できるのではないでしょうか。

