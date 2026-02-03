2月2日、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）が放送された。豪華俳優対決2時間スペシャルとしてオンエアされ、timeleszの原嘉孝がゲストとして参戦した。そこでの近影に心配が寄せられている。「原さんは、1月10日から放送されている土曜ドラマ『横浜ネイバーズ』（フジテレビ系）に出演しています。『ネプリーグ』には、ドラマでW主演を務める、なにわ男子・大西流星さんとともに、女優の平祐奈さん、紺野彩夏さんら