毎日のスキンケア・ヘアケアやメイクがもっと快適に！ すべて700円以下で手に入る「無印良品の美容グッズ」を3つご紹介します。プチプラアイテムに精通しているESSEフレンズエディターの3名に、おすすめの洗顔石けん・ターバンタオル・アイブローを選んでもらいました。

香りでリラックス！もちもち泡立つ洗顔石けん

無類のコスメ・スキンケア好きで、無印良品のトレンドにも詳しいおがわりさん（40代）。買ってよかったと話すのは、ひのきとラベンダーの香りがする「精油の香り うるおい洗顔石けん（80g・税込690円）」です。

【写真】洗顔石けんの泡がもっちりふわふわ！

「SNSでバズっていた同シリーズのハンドソープよりお手頃！ さらに、店舗から持ち帰るときにも軽いと気づいて即購入。普段は身体や手を洗うため、洗面所に置いています」（おがわりさん、以下同）

今回は泡立てネットを使っていますが、ネットがなくてもふんわり泡立つのがポイント。洗い上がりのしっとり感も心地よく、お気に入りのアイテムなのだとか。

「ほんのり広がる精油の香りもすてき。ひとりでゆっくりリラックスしたいとき、バスタイムで使うと気分も上がります」

お風呂上がりに重宝！伸びるヘアバンド

2児の母で、ファッションやコスメが大好きなsakuraさん（40代）のおすすめは、お風呂上がりの濡れた髪をまとめられる「のびのびターバンタオル（25×34cm・税込590円）」。

「これまでは100均のヘアターバンを使っていました。ですが、SNSで『無印良品のものが伸びがよくて使い心地がよい』と見かけ、気になって買ってみることに」（sakuraさん、以下同）

伸縮性のある糸を使った輪状のタオルで、これまでのタオルキャップとは形からまったく異なります。実際につけてみると頭にしっかりフィットして、使い心地は抜群。スキンケアをしていても毛先から水滴が垂れてこないうえ、バスタオルに比べて軽いのも魅力なのだとか。

「最初はヘアドライ用に買いましたが、手や身体をサッとふいたり、ネックウォーマーとしても使えたりと、汎用性が高いのもうれしいポイント。ひとつもっておくと、なにかと重宝しそうです」

最後まで使いきれる！繰り出し式のアイブロー

鉛筆タイプのアイブローから「アイブロー くり出し式 ナチュラルブラウン（税込590円）」に乗り替えたと話すのは、3児の母でシンプル暮らしが得意な和田ゆきえさん（40代）です。

「眉毛を描くとき、ずっと鉛筆タイプを使っていました。芯が短くなるたびに削らなくてはならず、専用の削り器も必要なのがとても面倒に感じていました」（和田さん、以下同）

そんなときに出合ったのが、無印良品のアイブロー。くり出し式で、芯の部分も最後まで使えるところが魅力だといいます。

「忙しい朝に『とりあえず眉毛だけは書かなくちゃ』と思ったとき、芯の状態を気にせずにサッと描ける点が気に入っています。アイテム自体が細いのでメイクポーチに入れても場所をとらず、眉毛が薄くなって描き直すときもすぐに使えます」

忙しい日やリラックスしたいひとときに心地よい「無印良品の美容アイテム」をご紹介しました。すべて700円以下で買えるものなので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか？