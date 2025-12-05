「櫻井翔のワンナイトスタディ」第2弾放送決定 Aぇ! group末澤誠也らと海上保安庁＆USJ徹夜取材
【モデルプレス＝2025/12/05】嵐の櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系特番『櫻井翔のワンナイトスタディ』の第2弾が、12月13日に放送決定（21時〜23時10分）。今回は海上保安庁とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを徹底取材する。
本番組は、櫻井が今最も話題となっているスポットを丸々一晩“徹夜”で取材し、そこで学んだことや驚いたことをスタジオメンバーにクイズ形式で出題していくバラエティーショー。フジテレビ初の櫻井の単独冠番組として5月に放送し、放送後には「まだまだ観たい！」「良質な番組。レギュラー化してほしい！」などと大きな話題を集めたが、このたび“土曜プレミアム枠”に引っ越し、再び帰ってくる。
第1回目の放送時にはホテルニューオータニと大阪・関西万博会場にロケに向かった櫻井だが、今回は、少しテイストを変え、海上保安庁とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを徹底取材。もちろん、前回同様、ロケは夕方から翌朝まで。海上保安庁ロケは15時間にもおよぶ長さで容赦なしだ。福岡での第七管区海上保安本部ロケには末澤誠也（Aぇ! group）が同行。2人とも海上保安庁の制服に着替え、気合い十分。櫻井＆末澤は船の舵を取る操舵室に入ったり、船から放たれる大放水の様子を見たりと貴重な景色の数々に「すごい！」「かっこいい！！」と興奮をみせる。
さらに、深夜に行われるヘリコプターの救助訓練にも参加。海上保安庁のヘリ訓練への参加は芸能人初ということで、さまざまな取材経験がある櫻井でもヘリに乗った途端、緊張顔に。そして、末澤がヘリの下で体験した顔もゆがむほどの風、ダウンウォッシュとは？その後、深夜で体力もだんだんなくなる中、全国の海上保安庁職員の1％のみがなれるという“超精鋭部隊”潜水士の過酷な訓練を体験し、櫻井の目はバキバキに。第1回目以上のシビアなロケ、「放送して大丈夫？」と心配になるほどの櫻井の姿も公開される。
人々に安心安全を届ける海上保安庁の夜の顔を見た後は、全く違う世界、人々に“楽しい”を届けるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの深夜の姿に、宮川大輔と共に密着。今回は、ただの日常ではなく、ハロウィーンからクリスマスへ、パークが一夜にして様変わりする超特別な夜の姿の取材に成功。パークの装飾を担当するスタッフが短時間で手すりや木箱を世界観にあったものに作り上げていく匠の技を見たり、来園者が気持ちよく過ごせるよう、100枚の窓を1個の指紋も残さずに拭き上げる清掃員の姿を見たりと、人知れず行われるスタッフの努力の形に、櫻井＆宮川は「泣けてくる」と心打たれる。
ラストは、クリスマスショーのリハーサルの様子を見届けることに。このロケ日が、舞台上でのリハーサル初日ということでキャストの熱量も高く、朝の4時前までリハーサルは続き、櫻井も深夜テンションが入ったのかまさかの“覚醒“。ショーの音楽に合わせ、キャストと共にノリノリでダンスパフォーマンスを披露する。海上保安庁＆ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの普段は見られない夜の顔、そして櫻井自身の貴重な夜の顔を届ける。（modelpress編集部）
MC：櫻井翔
スタジオゲスト：井森美幸、カズレーザー、佐藤栞里、篠塚大輝（timelesz）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、松島 聡（timelesz）、山口智子※五十音順
VTRゲスト：末澤誠也（Aぇ! group）、宮川大輔※五十音順
進行：井上清華（フジテレビアナウンサー）
