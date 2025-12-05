¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬²ò¸Û·èÄê¸å½é¸ø¤Î¾ì¤Çà¾×·âË½Ïªá¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¸ò¾Ä¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£´Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÀµ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼²ò¸Û¤¬·èÄê¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¾×·â¤ÎÆâ¾ð¤òàË½Ïªá¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï£²Æü¤ËÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤òÈ¯É½¤·¡¢³ÑÅÄ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤¬·èÄê¡£Íèµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¥Æ¥¹¥È·ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÇ¯´Ö¼é¤êÂ³¤±¤¿£Æ£±¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£·Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¼èºàÂÐ±þ¡£¹ß³Ê·èÄê¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ÇÅÅ·â¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤º²ò¸Û¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÑÅÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡Ê¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ë¤«¤éÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¾¤ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö°Õ³°¤Ë¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤¤ä¡¢Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÊ¿µ¤¡£¤³¤ÎÆü¡ÊÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿Æü¡Ë¤Î¸å¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÄ«¿©¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤ó¤À¤ó¤À¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¸å¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡ÖÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£·ÀÌó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³°Éô¤«¤é¿ô·ï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¾å¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤é¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâ¾ð¤òàË½Ïªá¤·¤¿¡£
¡¡Æâ¿´¤Ç¤Ï¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢³ÑÅÄ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤²¤¿¡×¤ÈÂ¾¥Á¡¼¥à¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¾æ¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤³¤½¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°Ê³°¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é´Ø¿´¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¤¬ÀøºßÅª¤Ê¸ò¾Ä¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¾ÍèÅª¤Ë£Æ£±Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£