中日ドラ1の中西聖輝が球団公式YouTubeに登場

10月のプロ野球ドラフト会議で、中日がドラフト1位指名した中西聖輝投手（青学大）への期待が高まっている。球団は公式YouTubeで11月27日に行われた仮契約の様子を公開。初めて球団動画に登場した21歳に「好感しかない」「爽やかイケメン」とファンが熱視線を送っている。

仮契約を終えた中西は球団のインタビューに登場すると「（球団のYouTube）見ています」と告白。竜党の心を一気に鷲掴みすると「出番がもらえるようにアピールして努力したいと思っています」と意気込みを語った。続けて「中西が投げると決まったときはワクワクして球場に来てもらえるようなロマンのある選手になりたいと思っています」と、プロ入り後の姿を見据えた。

時折笑顔を見せながらハキハキした受け答えをする中西に好感を持つファンが続出。YouTubeのコメント欄には「受け答えが100点すぎる」「中西くん爽やかイケメン！」「しっかりしてるし喋りも上手だし好青年〜！」「イケメンすぎて神々しい」「柳楽優弥さん似のイケメン」などの声が寄せられ、ドラ1の逸材に心を奪われるファンが続出していた。

中西は最速152キロの本格右腕で、智弁和歌山高時代は3年夏にエースとして甲子園制覇に貢献。青学大入学直前にトミー・ジョン手術を受けたが、3年夏からはエースとして活躍した。11月19日に行われた第56回明治神宮野球大会決勝の立命大戦では、9回2安打無失点17奪三振で完封勝利。大会連覇に貢献する127球の熱投は中日ファンのみならず、多くの野球ファンを魅了した。（Full-Count編集部）