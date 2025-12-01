家事のタイミングを見直し、暮らしが好転した事例を紹介します。3人の子どもを育てる、クリンネスト1級のせのお愛さんのケースです。夫が転勤中のため、基本ワンオペで家事をしているせのおさん。洗濯は夜にだけするスタイルにして10年、実感しているメリットについて語ります。

メリット1：朝の時間にゆとりが生まれる

最も大きかったのは「朝の負担が軽くなった」こと。食事の用意や身支度など、朝はやることが重なって慌（あわ）ただしい時間帯。とくに、子どもが小さいうちは家事が思うように進まず、毎日が時間との勝負。バタバタして洗濯まで終わらせる余裕はありませんでした。

【実際の写真】効率よく乾く部屋干し方法

そこで、子どもを寝かしつけてから洗濯をすませる「夜洗濯」に移行。朝にこなす家事がひとつ減るだけで、時間に余裕ができ家族の準備もスムーズに。時間にゆとりができるとイライラすることも減り、心にもゆとりが生まれました。

メリット2：脱いだらすぐ洗えるので、汚れが落ちやすい

夜洗濯には「衣類の汚れが落ちやすい」というメリットもあります。皮脂や汗、子どもの食べこぼしなどの汚れは、時間が経つほど落ちにくくなります。

その日のうちに洗濯すれば汚れが落ちやすく、黄ばみやにおいの予防にも。お風呂の残り湯を使う場合も、お湯が冷める前に洗えるので効率よく汚れを落とせます。

メリット3：早く乾くので家事が前倒しできる

夜のうちに干しておけば、「お昼過ぎにはほとんど乾いている」というのも大きなメリットです。夕方は買い物や食事づくりなど、やるべきことがたくさん。先に洗濯物を片付けておくだけで、家事の負担はぐんと軽くなります。

在宅時間が長い人や、夕方からとくに忙しいという家庭は、夜洗濯を取り入れてみるのもひとつの手だと思います。

「朝のゆとり」が暮らしをラクにしてくれた

「朝洗濯」と「夜洗濯」、どちらが正解ということはありません。洗濯後すぐに外に干したい人や、早起きが苦にならない人には「朝洗濯」の方が向いていると思います。

ただ私にとっては「朝のゆとり」の方が価値が大きかったということ。洗濯の時間を朝から夜に移しただけで、時間にも心にもゆとりが生まれ、暮らしがラクになりました。

「洗濯＝朝にやるもの」という思い込みを手放したら、自分の生活に合った家事のリズムが見つかったように感じています。どなたかの参考になればうれしいです。