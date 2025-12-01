¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ûº£Ãæ¿µÆó¤¬ÃæÆü¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¥²¥¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿
º£Ãæ¿µÆó¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÆü¡¡Åê¼êÊÔ
¡¡¶áÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯¡¢°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÆü¡££±Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÃæÆü¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1993Ç¯¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢°úÂà¸å¤ÏÃæÆü¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿º£Ãæ¿µÆó»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
£¸¾¡10ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¿郄¶¶¹¨ÅÍ¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¤Þ¤º¡¢º£µ¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬11¾¡£´ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Ãù¶â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¸®ÊÂ¤ßÉé¤±±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ãæ¿µÆó¡Ê°Ê²¼¡§º£Ãæ¡Ë¡¡¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ÏÂçÌî¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤郄¶¶¹¨ÅÍ¤é¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½£¸¾¡10ÇÔ¤À¤Ã¤¿郄¶¶Åê¼ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£Ãæ¡¡½ÕÀè¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤»þ´ü¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤¹¤¬¡¢È´¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÄËÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Á¤¬°¤¯¤Æ¤â¤¢¤ëÄøÅÙµåÂ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂÇÀþ¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
º£Ãæ¡¡¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«......¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤½¤ì¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»î¹ç¤Ïºî¤ë¤±¤É¡¢½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤«¤é¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤¬¤Ä¤«¤º¤ËÉé¤±¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò´Þ¤á¡¢Åê¼ê¿ØÁ´ÂÎ¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©
º£Ãæ¡¡Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ö´Å¤¯¤¤¤Ã¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÀèÈ¯¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»î¹ç½ªÈ×¤Ç¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¡£ÀèÈ¯¤¬Í¿¤¨¤ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬½Ð¤¹¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜÐÒ¼ù¤äÀ¶¿åÃ£Ìé¤¬²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾»³¿¸Ìé¤¬¸Î¾ã¤·¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÜÀï¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¤Ë¥Ð¥Æ¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÂÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡Àº¿ÀÌÌ¤ÈÂÎÎÏÌÌ¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬£¸·îº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÀè¤Ë¤è¤¯¤Æ¤â¡¢²Æ¤Ë¥Ð¥Æ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î»þ´ü¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Áª¼êÁØ¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏÁ°Ç¤¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¤Î»þ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤ÏÌî¼ê¿Ø¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¥Ý¥ó¤Ã¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¡Ú郄¶¶¤Î"¼«³Ð"¡¢¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµ¯ÍÑ¤Ëµ¿ÌäÉä¡Û
¡½¡½¥ë¡¼¥¡¼¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£¶ÇÔ¤È·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ï¸«¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÍèµ¨¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤¼¤«±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ð¤«¤êÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ê¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾¾ÍÕÅê¼ê¤Ï»ÄÎ±¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÌîÅê¼ê¤äÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤é¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬·×»»¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¶ðÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡º£µ¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Íèµ¨¡¢ÂçÌî¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢郄¶¶¤ä¶â´Ý¤é¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤À·×»»¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë郄¶¶¤Ï"°ìËÜÎ©¤Á"¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¼ã¼ê¤Î¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¡¢ÃçÃÏÎé°¡Åê¼ê¤é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡º£µ¨¤ÏÌøÍµÌé¤é¥±¥¬¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤ò»È¤ª¤¦¤È»×¤¨¤Ð»È¤¨¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«......¡£ÌÜÀè¤Î»î¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆâÉô¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²±Â¬¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤ë¤ÈÀª¤¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»É·ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ú·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Û
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤éÀèÈ¯¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡ÅöÁ³¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç¥ë¡¼¥¡¼Íê¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÉôÊ¬¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤Þ¤«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Ë´èÄ¥¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¹ó¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢"¤Þ¤«¤»¤ë"¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¤ä¤é¤»¤ë"¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ê¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊª»ö¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯º£¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ¤¨Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¶É¤Ï¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¡¢°ú¤½Ð¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ò¥ó¥È¤ò£²¡¢£³¸ÄÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤È¤«¡£ËèÇ¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âç²½¤±¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Ãæ¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡Öµå¼ï¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥À¥á¤Ê¤é¤Ðµå¼ï¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤Î¥ì¤Ù¥ë¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤¿¤¢¤È¤Ë¿·¤·¤¤µå¼ï¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£µå¼ï¤¬Áý¤¨¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µå¼ï¤ò£³¡¢£´¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤È£²¼ïÎà¤¯¤é¤¤¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤¬¤¢¤ëµå¼ï¤¬¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¡£Á´Éô¤Îµå¼ï¤ò»È¤¨¤ÐÁê¼ê¤âÅª¤¬¹Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤¼»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£µå¼ï¤Î¥ì¤Ù¥ë¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìËÜ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤ºÌµÍý¤Ç¤¹¡£¾¾»³¤â¡¢150¥¥íÂæÃæÈ×¤Î³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢"Í·¤Óµå"¤È¤¤¤¦¤«¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤ëµå¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¡¢µå¼ï¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é»È¤ï¤Ê¤¤¤È¡£À¶¿å¤Ê¤É¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤éÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤âµå¼ï¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£°ìµå¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Æ¾ì¤Ë¥Ð¥Æ¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µå¼ï¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¤·¤Î¤®¤ä¤¹¤¤¡©
º£Ãæ¡¡¤´¤Þ¤«¤·¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀèÈ¯¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Î¤°¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¤»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡º£Ãæ¿µÆó¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
1971Ç¯£³·î£¶ÆüÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£1988Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤éÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1993Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇÂ¿¾¡¡Ê17¾¡¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¡Ê247¸Ä¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¡¢Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£