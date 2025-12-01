自宅開催のママ会「わが家でもう10回」→チリツモでつのる“モヤモヤ感”｜おもてなしは当たり前？【ママリ】

主人公・里香（30）は断れない性格の主婦。ママ友との集まりの場所が毎回自宅になり、心に不満が積もっていた。雪国のため室内で遊ぶ必要があり、広い里香の家は「都合の良い公民館」と化していて―――。『おもてなしは当たり前？』第1話をごらんください。

雪国でのママ友会は常に里香の広い自宅が会場。ママ友の静香は理由をつけて断り、もう1人の雅子は恐縮しながらも甘える。自宅での集まりは10回を超え、里香の夫・優一も負担を感じる中、断れない里香の心に冷たい不満が積もり始めて―――。

仲の良いママ友もいて、にぎやかな日々

里香です。30歳の主婦で、夫と4歳の長男あき、1歳の長女さくらの4人家族で暮らしています。私たちは、数年前に建てた一軒家で、賑やかだけどどこか平穏な毎日を送っています。



私は良く言えば控えめ、悪く言えば断れない性格かもしれません。自分から波風を立てるのが苦手で、いつも誰かの意見に合わせがちです。



私には、上の子たちが同い年で仲良くなったママ友が2人います。この2人とのいわゆる「仲良しママ友3人組」が、最近の私の生活の大きなウェイトを占めている人間関係です。

ママ会の企画はママ友、場所はわが家

仲が良いママ友の1人は雅子ちゃん(31歳)。彼女は私とほとんど同じ歳で、いつも明るくてテキパキしています。



彼女の長男はたつや(4歳)。ただ、雅子ちゃん一家はアパート暮らしなので、家に人を呼ぶことはめったにないといいます。 もう1人は静香ちゃん(33歳)。彼女の長女はまな(4歳)、次女はつむぎ(3歳)と、2人の活発な女の子のママです。静香ちゃんは私たちと同じく一軒家ですが、要領が良くて言いわけ上手なところがあり、あまりおうちに招かれたことはありません。



この2人が、いつもイベントを企画してくれる側。「クリスマス会しよう」「忘年会しよう」と声をかけてくれるのはありがたいし、みんなで集まるのは楽しい。



でも、この集まりの場所が、いつもいつも「わが家」になることだけが、最近の私の大きな悩みになっています。私から「うちでやる？」と誘ったことは一度もありません。いつも流れでそうなってしまうのです。



私たちが住む地域は田舎の雪国で、都会のような洒落たキッズスペースのあるご飯屋さんなんて存在しません。冬場の公園なんて、寒すぎて論外。必然的に、誰かの家で遊ぶことになってしまうのです。

ほぼ毎回わが家で遊ぶママ友にモヤモヤ

遊ぶ日が決まると、場所決めの会話が始まります。今回はクリスマス会の日程を調整している時のことでした。



「どこで遊ぶー？」と雅子ちゃんが切り出すと、静香ちゃんがすぐに反応します。

「その日は夫も休みだからうちは無理かも。家でゆっくりしたいみたいで、ごめんね」



静香ちゃんの家は私たちと同じ一軒家なのに、毎回理由をつけて断るのがもう恒例行事みたいになっていました。夜勤明けとか、夫の休みとか、とにかく言いわけをするのが上手いし早い。



次に雅子ちゃんが申し訳なさそうに続けます。



「ごめんね、うちは狭いし下の階の人がうるさいからさ…」



雅子ちゃんは本当に恐縮している風なので、私もつい、「そしたらうちでいいよ！」と引き受けてしまうんです。断れない性格がここでも出てしまいます。



正直、我が家だって土日開催だと夫の優一は休みです。ママ会のために家を留守にする夫にも負担がかかっています。これまで私たちが集まった回数は、ざっと数えても、雅子ちゃん家は1回、静香ちゃん家は2回。そして我が家は……10回を超えています。



この回数の差が、最近の友人たちの態度に如実に表れてきて、私の心の中に、雪のように冷たい不満が積もり始めていることに、まだ誰も気づいていませんでした―――。

