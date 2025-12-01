元カノとの再会から1週間後、わたしは出張先からまだ家に帰ってこないカレを待っていた｜カレは最後までイカナイ【ママリ】

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。テーマは、E原さんが抱える「性」に関する繊細な悩み。普段なかなか表に出にくい男性側の葛藤に、S葉さんがどう寄り添っていくのかが描かれています。『カレは最後までイカナイ』第58話をごらんください。

E原さんと偶然再会した元カノ・A香さんは、元カレに会えてうれしかったのか飲みすぎてしまいました。そんな彼女を心配して家に送ってあげたE原さん。この1週間後、S葉さんは出張から帰らないカレを待っていました。

E原さんは元カノ・A香さんの飲み過ぎを心配しています。

A香さんはE原さんに会えてうれしかったといいました。飲み過ぎているA香さんを心配して、E原さんは家に送っていくといいます。

酔っているA香さんは、家の場所ではなく家に飼っている猫がいるとうれしそうです。こんな状態の彼女を家に送り届けられるか不安になるE原さん。

E原さんが元カノと再会した日から1週間後。S葉さんは出張から帰らないカレを待っていました。

E原さんと元カノ・A香さんは、別れた後に再会したことで当時言えなかった本音を話せたようです。とくにA香さんはE原さんと会えてうれしかったのか飲みすぎていました。そんな元カノを家に送ったE原さん、この日から1週間経っているのに、S葉さんはカレが帰ってきていないと言っています。E原さんと元カノになにかあったのでしょうか。2人がヨリを戻したなんてことはないと思いたいですね…。

男性にも性の悩みはあるもの、一人で抱え込まずパートナーと一緒に解決を

この作品は、主人公・S葉さんの恋人であるE原さんが抱える、男性側の性に関する悩みにどう向き合っていくかが描かれたお話です。恋人として戸惑いながらも、S葉さんが少しずつ相手の気持ちに寄り添い、一緒に向き合っていく姿が丁寧に描かれています。



ひとり暮らしを始めたS葉さんは、ひょんなことから隣の部屋のE原さんと知り合い、やがて恋人関係に発展。性行為では男性側はいわゆる「イク」という射精があるもの。しかし、S葉さんはE原さんと何度体を重ねてもカレが射精をせずに行為を終わらせてしまうことに混乱します。



S葉さんが自分が原因なのかと悩む中、やがてE原さんが「膣内射精障害」だということがわかりました。E原さんは病気というわけではないと病院に行くことをためらいますが、S葉さんは彼を責めることなく、気持ちに寄り添いながら少しずつサポートしていきます。その姿勢がきっかけとなり、E原さんも自らの状況を受け入れ、専門の病院へ足を運ぶようになります。そこで、同じ悩みを持つ男性たちが少なくないことや、パートナーと一緒に治療に取り組むカップルもいることを知るのです。



性に関する悩みは、なかなか人に言いづらく、一人で抱え込みがちです。でも、どちらか一方が抱える問題であっても、ふたりで共有し、協力し合うことで乗り越えていけることもあるはずです。また、このような性にまつわる課題は、若いうちから正しい知識を持つことも重要です。家庭の中で安心して話せる雰囲気があると、将来大きな悩みを抱えずに済むかもしれません。この作品は、パートナーとの関係や性との向き合い方について、あらためて考えるきっかけを与えてくれる内容となっています。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）