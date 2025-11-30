バブリーキャラでおなじみの平野ノラさんは、元汚部屋出身だった過去から一転、片付け本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、「人生の第7次片付け」を終え、新居に引っ越して3か月が経つ今、あらためてものの少ない暮らしのよさを実感しているそう。新居で実践している収納の工夫など含め、詳しく教えてもらいました。

怒涛の年末年始イベントシーズンが始まる！

やっぴー！ 秋めいて謎めいてノラです。

ハロウィンが終わり、ここからクリスマス、年末年始がジェットコースターのように駆け抜けますね。

今年のハロウィン、バブ子は自分で仮装を選ぶようになり、アナ雪のエルサをチョイス。そうなると母はオラフ一択！(笑)。

仕上がりはと言うと…ヤッターマンのボヤッキー感が滲み出てしまいましたが…昭和よねぇ。

イヤがられるまではバブ子と一緒の貴重なハロウィンを楽しみたいと思います。

洗面所は「浮かせる収納」ですっきり

さて、新居に引っ越し3か月が経ちました。

相変わらずズボラであまり掃除が好きじゃない私は、なるべく床にものを置かないように工夫して暮らしています。

洗面所は娘が自分で歯みがきやコップが取れるよう浮かせる収納にし、ハンドソープ以外はなにも置きません。顔を洗ったらティッシュで水気をふき取るのですが、そのティッシュで洗面所もついでにサッとふき、水アカになる前にながら掃除をこまめにしています。

ゴミ箱も床に置かずに、洗面所の引き出しの一部に紙袋をセットします。汚れたら処分しゴミ箱を洗う手間も省きます。

タオルを一気に新調！古いものは寄附する手も

新たにタオルを新調しました。ホテルライクなフカフカなタオルを使っていましたが、いつの間に…カッカッカビが〜！

今回は通気性のいい薄めのタオルにしてこまめに使い回す予定。6割収納で取りやすく戻しやすく。

古くなったタオルは犬猫里親会に寄付したり、ぞうきんにして使いきっています。

壁面収納が思いのほかすごかった！

ついかわいくて買ってしまうバブ子のヘアアイテム。増えてきたので、一部は壁面収納を活用すべく、普段あまり買わない収納グッズを購入。

これはバブ子もひと目で見れて、取り出しやすくしまいやすくて便利！ もっと早くやればよかった！

ものを持たない、置かない生活で暮らしもスムーズ

掃除嫌いのズボラな私だからこそ、暮らしの動線を考えながら、なるべく散らからない片付けやすい暮らしを心がけています。

ものを飾るのは最小限に、ラベルなども減らし、余白を残し、なるべく見える収納にする。これだけで管理の手間がぐっと減り、片付けがラクになります。

ものをなるべく床に置かないようにすると、掃除機がかけやすく、ふき掃除もスムーズに行えます。

ものが減ることで、こまめに片付ける習慣が身につき、整理整頓の意識が高まりますね！ 今から年末年始はゆっくりグータラする為にも大掃除いらずで今からコツコツお片付けしましょう。