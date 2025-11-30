今年も残すところわずか。出費の多い年末までに、少しでもお金を増やしておきたいですよね。そこで懸賞歴17年の達人・平山香苗さんが今からトクする「懸賞テクニック」を伝授。年末ならではの当たるタイミングなどもご紹介します。

じつは狙い目！年末までの懸賞は超おトク

懸賞に応募する際、おさえておきたいポイントを紹介します。これをチェックしておけば、グッと当選率がアップするかも！？

【写真】懸賞でクルマが当たった！

●年末にかけて懸賞キャンペーンの数が約3倍に！

クリスマス〜年末とイベントが多いこの時期に、懸賞キャンペーンを大々的に展開する企業が続出。

「1年でいちばん懸賞の数が増えるのがこの時期。たくさん応募するほど、当選確率もアップ！」

●初心者でも当てやすい懸賞がたくさん！

普段、懸賞を実施しない企業の単発キャンペーン懸賞が、年末には数多く登場。

「懸賞達人さんたちが必ず応募する年末恒例の懸賞とは異なり、単発ものは応募者が少なめで穴場。競争率が低いから狙い目です」

●当たる賞品も1年でいちばん豪華！

年末は懸賞の数が増えるだけでなく、当たる賞品も豪華になります。

「各企業はこの時期の懸賞に力を入れています。豪華賞品が多数出てくるので、1発当選で3万円分ゲットも夢ではありません」

達人が教える！当たる人のルーティン

獲得賞品総額2000万円超の懸賞達人・平山さんに、“当たる”ルーティンを教えてもらいました。情報収集や応募方法のコツが満載！

●1：まずは…応募用のアカウントを準備。プロフィール欄に「懸賞」はNGワード！

応募用アカウントのプロフィールでは、懸賞について触れないように。

「主催者側は懸賞マニアではなく、自社に関心のある人に応募してほしいのが本音です」

●2：「その場で当たる」SNS懸賞は人がやっていない時間帯が狙い目

応募直後に自動で当選が判定され、すぐに結果がわかるSNS懸賞もあります。

「まだ寝ている人が多い早朝や、朝の準備で忙しい6〜8時など、応募者が少ない時間帯は、当選確率がアップ！ 朝活と思って取り組めば、1日をいい気分で始められますよ」

その場ですぐに当落がわかる懸賞は「その場 当たる」で検索。

●3：SNSでとにかく懸賞を探す。見つけたら即時にブックマークに保存

当てたいなら、とにかく応募件数を増やすこと。

「懸賞情報を検索して、応募したいものはブックマークにどんどん保存して。インスタグラムの方が、応募者が少なく当たりやすいので、Xで見つけた懸賞は必ずインスタでも検索を。幅広く応募するほど当選率は上がります」

（1） Xで「欲しいもの 日付 フォロー」で検索

（2） インスタグラムで同じ懸賞の募集がないかチェック

（3） ほかの懸賞アカウントからも情報をゲット

【ポイント】

懸賞は欲しいものを明確に。年末に当たりやすいのはオモチャとAmazonギフトカード

検索するときは賞品を絞るのがコツ。

「目標を定めた方が効率的に情報収集できます。年末までに増えるこの2つを狙えば、検索にヒットする懸賞も増えます」

●4：スーパーやフリーペーパーでクローズド懸賞をチェック

スーパー×メーカーのタイアップ懸賞が増えるのもこの時期。

「スーパーに行ったら、入り口付近やレジ横に応募ハガキが置いてないかをチェック。フリーペーパー掲載の懸賞も狙い目。配布地域が限定されているから、応募者が少なめで当選の可能性がアップ」