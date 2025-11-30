つまずいても、もう怖くない…苦い経験が私を強くしてくれた｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】
星野の協力で浮気の証拠を手に入れた佳奈さん。邦夫に浮気の証拠を突きつけ最終的に認めさせ離婚を決意します。その後、邦夫は星野の手によって浮気の事実を上司にばらされて…。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫の浮気を追求し職場にもバレてから3か月後、佳奈さんは香とお茶に来ていました。強引に証拠集めしていたことを香も知ったようです。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫は停職になったものの、その後左遷先で肩身の狭い思いをしているとのこと。懲戒免職になった方が幾分かマシかもしれませんね。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
星野は邦夫との関係を解消した女性職員と付き合い始めました。もしかしたら星野の本当の目的はこれだったのでしょうか。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
理由はどうあれ、星野の協力で浮気の証拠をつかめたことには変わりありません。道具の準備や時間を割いてくれたことには感謝したいですね。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
すでに前を向いて歩き始めた佳奈さんにとって、過去はどうでもいいことになりつつありました。自分の足で立つとこんなにも強くなるのですね。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
お互いに笑顔で別れた香と佳奈さん。この2人はこれからも良い関係を続けていくことでしょう。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
新しい職場で新しい同僚と一緒に日々仕事を頑張る佳奈さん。ブランクはあるものの今の生活は充実しているようです。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
一緒に働く西野という同僚から食事に誘われた佳奈さん。とても誠実そうな人ですが、邦夫のときの二の舞になるのだけは避けたいですね。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
邦夫の浮気疑惑に振り回され、証拠をつかむまでにモヤモヤした日々を送ってきた佳奈さん。何とか証拠をつかんで追い詰めたものの、虚しさだけが残る結果となりました。
しかし今、佳奈さんは前を向いています。大切な人ができたら相手を思いやりながらも、自分の人生を生きることも忘れてはいけません。今回は、夫の裏切りに負けず自分の人生をやり直すことができましたが、お互いに尊重して支え合っていける、そんな相手と人生を歩んでいきたいと思えるお話でした。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）