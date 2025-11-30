つまずいても、もう怖くない…苦い経験が私を強くしてくれた｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』最終話をごらんください。

星野の協力で浮気の証拠を手に入れた佳奈さん。邦夫に浮気の証拠を突きつけ最終的に認めさせ離婚を決意します。その後、邦夫は星野の手によって浮気の事実を上司にばらされて…。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫の浮気を追求し職場にもバレてから3か月後、佳奈さんは香とお茶に来ていました。強引に証拠集めしていたことを香も知ったようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫は停職になったものの、その後左遷先で肩身の狭い思いをしているとのこと。懲戒免職になった方が幾分かマシかもしれませんね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

星野は邦夫との関係を解消した女性職員と付き合い始めました。もしかしたら星野の本当の目的はこれだったのでしょうか。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

理由はどうあれ、星野の協力で浮気の証拠をつかめたことには変わりありません。道具の準備や時間を割いてくれたことには感謝したいですね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

すでに前を向いて歩き始めた佳奈さんにとって、過去はどうでもいいことになりつつありました。自分の足で立つとこんなにも強くなるのですね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

お互いに笑顔で別れた香と佳奈さん。この2人はこれからも良い関係を続けていくことでしょう。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

新しい職場で新しい同僚と一緒に日々仕事を頑張る佳奈さん。ブランクはあるものの今の生活は充実しているようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

一緒に働く西野という同僚から食事に誘われた佳奈さん。とても誠実そうな人ですが、邦夫のときの二の舞になるのだけは避けたいですね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫の浮気疑惑に振り回され、証拠をつかむまでにモヤモヤした日々を送ってきた佳奈さん。何とか証拠をつかんで追い詰めたものの、虚しさだけが残る結果となりました。



しかし今、佳奈さんは前を向いています。大切な人ができたら相手を思いやりながらも、自分の人生を生きることも忘れてはいけません。今回は、夫の裏切りに負けず自分の人生をやり直すことができましたが、お互いに尊重して支え合っていける、そんな相手と人生を歩んでいきたいと思えるお話でした。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）