夫へ毎日連絡「日取りは決まった？」。初孫フィーバー義母の過干渉、安産祈願を巡る嫁の怒り【ママリ】

孫フィーバーの義母からしつこく連絡がくる

安産祈願に義母が来るのは当たり前ですか？

初孫フィーバーしているのは分かっていたのですが旦那に安産祈願は行くよね？いつ？もう決めたの？腹帯は？うちは○○でやったけど～と最近毎日連絡が来ているようです。

正直まだ暑い日が続いていますし、悪阻で体力も体重も落ちたのでもう少し涼しくなってから旦那と2人で気を遣わずに行きたいな～と思っているのが本音です(;_;)



既にお宮参りの話もされているみたいで出産まで何があるか分からないしプレッシャーというか・・・。

2月予定で生後1ヶ月だと3月で寒いだろうから春になって暖かくなってからかな～と私的には思っているのですが話の進め方とか押し付け感的に義母は自分が抱っこしてお宮参りしたいだけに思えてしまって仕方ないです。



別に嫌な義母では無いですし嫌いというわけでもないのですがモヤモヤしているのでお尋ねしてみました(>_<) 出典：

投稿者さんはつわりで体力が落ちていたため、夫と2人でのんびり安産祈願に行こうと考えていました。しかし初孫フィーバー中の義母から夫へ、安産祈願の場所や日時などを聞く連絡が毎日のようにきているそう。さらに生まれた後のお宮参りの話までされ、プレッシャーを感じているといいます。



近所で安産祈願におすすめの場所を紹介するくらいならありがたいですが、同行されると気を遣って疲れてしまいますよね。出産まで何があるかわからないのに、投稿者さんの気持ちを差し置いてお宮参りの話を進めるのも自分勝手に感じます。

安産祈願に同行したがる義母にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられてました。その中には「安産祈願は夫婦でゆっくりのんびり派」「安産祈願は夫婦だけで行く人が多いと思う」との声がありました。

安産祈願は夫婦2人でゆっくりのんびりでしょ～！派です👫🩵

心底旦那以外の人間めんどくさい精神なので、その他行事も全部ですが🤣 出典：

安産祈願はご夫婦だけで行っている方多いと思いますよ！

お宮参りならまだしも安産祈願に来られるのは嫌ですね💧‬ 出典：

妊娠中は体調や気持ちが不安定なため、できるだけ外出時のママの負担は減らしたいものです。実際に投稿者さんはつわりなどで体力が落ちているようなので、義母と一緒に安産祈願へ行くと気を遣いすぎて疲れてしまう可能性が高いでしょう。



投稿者さんの体調が最優先なので、一緒に行くのは避けたいというのであれば、夫を通じて義母に「夫婦だけで行く」とはっきり伝えてもらったほうがよいかもしれません。



安定期に入ったとしても、妊娠前と比べてママの体は大きく変化しています。日常の外出ですら負担に感じてしまう人もいるでしょう。義父母が孫の誕生を心から喜んでくれるのはとてもうれしいことですが、安産祈願やお宮参りなどイベントごとを一緒に過ごすかどうかはママの体調や気持ちを1番に考えて、夫婦で相談し決められるとよいですね。

