¡¡ºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤À!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»å°æ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·2022Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤Ïºå¿À¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏNetflix¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥¸¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï½Å¤¤¥í¡¼¥×¤ò¾å²¼¤µ¤»¤ë¶¥µ»¤ËÄ©¤à»å°æ»á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤âµÞÁý¡£44ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¤À¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡×¡Ö¤½¤ÎÎ¾¸ª¤ÎÆù¤ÇºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤ò¿¶Éñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë